Agrinas Pastikan Gaji Manajer Kopdes, Berikut Usulan Tanggal Pembayarannya

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota memastikan semua manajer Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan gaji. Hal itu disampaikan Joao merespons pertanyaan terkait penggajian.

Joao meminta agar para manajer tak perlu khawatir, dan terus melaksanakan tugas di masing-masing penempatan.

"Saya pastikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari teman-teman manajer yang ada di desa-desa. Kalian terus semangat melaksanakan tugas-tugas kalian," kata Joao dalam pernyataannya melalui akun instagram @bung.joaomota, Selasa (20/10).

Agrinas sendiri, lanjut Joao, telah mengusulkan pilihan tanggal penggajian, yakni pada 26 Oktober 2026 dan 1 November 2026.

"Sekarang tinggal mengingat bahwa waktu yang cukup-cukup mepet ini, kami berharap semua pihak akan bekerja sama, saling mendukung, dan kita pastikan bahwa seluruh manajer yang sudah menandatangani PKWT akan digaji, baik itu pada tanggal 26 (Oktober) atau tanggal 1 (November), tapi saya pastikan bahwa semua akan digaji," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengatakan manajer Kopdes Merah Putih akan digaji sekitar Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.

Para manajer Kopdes Merah Putih itu mulai bekerja di wilayah penempatan per 1 Oktober 2026 lalu.

Zulkifli mengatakan, besaran tersebut disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah, dan sudah mencakup keseluruhan komponen yang diterima manajer Kopdes Merah Putih.