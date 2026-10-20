Agrinas Pastikan Gaji Manajer Kopdes, Berikut Usulan Tanggal Pembayarannya

Kopdes Merah Putih Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Istimewa).
JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota memastikan semua manajer Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan gaji. Hal itu disampaikan Joao merespons pertanyaan terkait penggajian.
Joao meminta agar para manajer tak perlu khawatir, dan terus melaksanakan tugas di masing-masing penempatan.
"Saya pastikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari teman-teman manajer yang ada di desa-desa. Kalian terus semangat melaksanakan tugas-tugas kalian," kata Joao dalam pernyataannya melalui akun instagram @bung.joaomota, Selasa (20/10).
Baca Juga:WhatsApp Kembangkan Fitur In-App Browser, Pengguna Bisa Buka Semua Tautan Tanpa Keluar Aplikasi
Agrinas sendiri, lanjut Joao, telah mengusulkan pilihan tanggal penggajian, yakni pada 26 Oktober 2026 dan 1 November 2026.
"Sekarang tinggal mengingat bahwa waktu yang cukup-cukup mepet ini, kami berharap semua pihak akan bekerja sama, saling mendukung, dan kita pastikan bahwa seluruh manajer yang sudah menandatangani PKWT akan digaji, baik itu pada tanggal 26 (Oktober) atau tanggal 1 (November), tapi saya pastikan bahwa semua akan digaji," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengatakan manajer Kopdes Merah Putih akan digaji sekitar Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.
Para manajer Kopdes Merah Putih itu mulai bekerja di wilayah penempatan per 1 Oktober 2026 lalu.
Zulkifli mengatakan, besaran tersebut disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah, dan sudah mencakup keseluruhan komponen yang diterima manajer Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan terdapat 85 persen dari manajer Kopdes Merah Putih sudah menyetujui penempatan yang telah ditetapkan. Angka itu merupakan persentase dari 28.621 manajer Kopdes Merah Putih yang telah melakukan serangkaian tahapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022