Dirut Agrinas Sebut 159 Manajer Kopdes Merah Putih Mengundurkan Diri

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten(Dok. Radar Solo)
JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebutkan, sebanyak 159 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah yang mengundurkan diri.
"159 (yang manajer Kopdes Merah Putih mengundurkan diri)," ucap Joao kepada wartawan usai rapat koordinasi terbatas Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Meski demikian, ia tidak mengungkapkan alasan ratusan manajer Kopdes Merah Putih tersebut mengundurkan diri.
Saat ditanyai mengenai kerugian negara karena para manajer pernah mengikuti latihan dasar (latsar) beberapa waktu lalu, Joao menegaskan negara tidak mengalami kerugian.
"Itu kan anak bangsa. Tidak ada yang rugi," tuturnya.
Sementara itu, di lokasi yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono hanya menjawab singkat terkait penempatan manajer Kopdes Merah Putih yang sempat menuai polemik.
Menurutnya, para manajer telah ditempatkan sesuai lokasi penugasan masing-masing. "Sudah, sudah ditempatkan manajernya," sebut Ferry.
Sebagai informasi, ramai di media sosial manajer Kopdes Merah Putih yang mengeluhkan soal lokasi penempatan. Mereka menganggap lokasi penempatan tersebut terlalu jauh dari domisili masing-masing.
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