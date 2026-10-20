Keuangan Syariah RI Punya Potensi Besar, OJK Soroti Kualitas SDM dan Inovasi

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai industri keuangan syariah nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bersamaan untuk memaksimalkan potensi yang cukup besar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 3.200 triliun pada Agustus 2026.

Nilai tersebut tumbuh 8,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan pangsa pasar terhadap total aset sektor jasa keuangan mencapai 11,16 persen.

“Kalau lihat di sini komposisinya juga menarik, total aset pasar modal syariah Rp 1.942 triliun, sementara total aset perbankan syariah Rp 1.089 triliun, dan juga ada aset IKNB (Industri Keuangan Non Bank) syariah yang mencapai hampir Rp 200 triliun,” ujar Friderica dalam pembukaan Ijtima’ Sanawi, di Jakarta, Selasa (20/10).

Meski mencatat pertumbuhan, Friderica menilai industri keuangan syariah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah kapasitas dan ketahanan kelembagaan yang belum merata di antara pelaku industri.

Selain itu, diferensiasi produk dan inovasi juga perlu diperkuat agar industri keuangan syariah mampu menawarkan layanan yang semakin kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) syariah. Pasalnya, industri membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami ekonomi dan bisnis, tetapi juga memiliki kompetensi memadai di bidang keuangan syariah.

Ia menilai, kesesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, ketersediaan SDM berkualitas dapat mendukung pengembangan industri keuangan syariah secara berkelanjutan.