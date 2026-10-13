Data OJK 2026: Inklusi Keuangan Syariah Baru 13,24 Persen, Edukasi di Daerah Harus Diperluas

Ilustrasi keuangan syariah/(Istimewa).
JawaPos.com – Indeks literasi keuangan syariah di Indonesia mencapai 43,07 persen, sedangkan indeks inklusinya baru 13,24 persen.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan keuangan syariah.
Untuk memperluas akses dan meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan syariah, OJK berkolaborasi melalui kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF).
Program ini bertujuan memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat usia produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, mengatakan kolaborasi tersebut terus diperluas ke berbagai daerah di luar Jabodetabek.
Aceh dipilih karena memiliki ekosistem keuangan syariah yang kuat dan masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai Islam.
“Sejalan dengan upaya OJK dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, kolaborasi seperti ini terus kami perluas, terutama di daerah luar Jabodetabek,” kata Vivin dalam kegiatan SYAFIF di Aceh, Selasa (13/10).
Selain menghadirkan pameran layanan keuangan syariah, SYAFIF menyediakan area khusus UMKM yang diisi 39 stan pelaku usaha lokal.
Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenal layanan keuangan syariah dan memahami manfaatnya bagi keberlangsungan bisnis.
Vivin mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan menopang kesejahteraan keluarga.
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