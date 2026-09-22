Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 22 September 2026 | 16.00 WIB

Perluas Layanan Akses Keuangan Syariah, Dosen UIN Jakarta Bandingkan Sistem di Tiga Negara

Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejumlah dosen UIN Jakarta menerima pendanaan riset bertajuk MoRa The Air Dinda 2026 dari Kementerian Agama. (Kemenag) - Image

Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejumlah dosen UIN Jakarta menerima pendanaan riset bertajuk MoRa The Air Dinda 2026 dari Kementerian Agama. (Kemenag)

JawaPos.com - Sejumlah akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menerima dana riset unggulan dari Mora Air Fund 2026, pendanaan riset kolaborasi Kemenag dengan LPDP.

Para dosen itu di antaranya Prof. Dr. Ibnu Qizam. M.Si, Rizqon Halal syah Aji, PhD, Yoghi Citra Pratama, Ph.D dan Dr. Asyari Hasan.

Mereka mengusung tema riset Inklusi Keuangan Syariah untuk Mendukung Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran.

Riset yang berjudul The Antecedens and the consequences of Sharia Financial inclution in Indonesia, Malysia and Turky: Development of It Based-Economic-Value and Socio-Religiousity Indices for Empowering Ummah.

”Riset lintas negara itu bertujuan mengkaji inklusi keuangan syariah secara menyeluruh. Baik dari sisi faktor-faktor yang mendorongnya. Maupun dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Qizam, dalam keterangan tertulis.

”Dengan membandingkan Indonesia, Malaysia, dan Turki, penelitian itu diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam memperluas akses. Serta pemanfaatan layanan keuangan syariah," tambah dia.

Menurut Ibnu Qizam, kajian itu juga menelaah nilai ekonomi dan perubahan perilaku sosial-keagamaan, yang berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan syariah.

”Termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan, partisipasi sosial, religiositas, dan kualitas hidup,” terang Prof. Ibnu.

Luaran yang diharapkan meliputi pengembangan tiga instrumen pengukuran. Yaitu indeks inklusi keuangan syariah yang lebih komprehensif (MSSFII), indeks nilai ekonomi inklusi keuangan syariah (EVISFI), dan indeks perubahan perilaku sosial-keagamaan (SRISFI).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Akreditasi Unggul Prodi Ekonomi FEB UIN, Dekan Dorong Jumlah Guru Besar Bertambah - Image
Pendidikan

Akreditasi Unggul Prodi Ekonomi FEB UIN, Dekan Dorong Jumlah Guru Besar Bertambah

Sabtu, 19 September 2026 | 16.34 WIB

Tekankan Transformasi Hijau, Kemenag Integrasikan Teologi Pelestarian Lingkungan di PTKIN - Image
Nasional

Tekankan Transformasi Hijau, Kemenag Integrasikan Teologi Pelestarian Lingkungan di PTKIN

Jumat, 18 September 2026 | 23.23 WIB

Sambut Peringatan Satu Dekade Hari Santri, Kemenag: Agenda Puncak 22 Oktober 2026 - Image
Nasional

Sambut Peringatan Satu Dekade Hari Santri, Kemenag: Agenda Puncak 22 Oktober 2026

Rabu, 16 September 2026 | 01.00 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore