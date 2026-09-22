Perluas Layanan Akses Keuangan Syariah, Dosen UIN Jakarta Bandingkan Sistem di Tiga Negara

JawaPos.com - Sejumlah akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menerima dana riset unggulan dari Mora Air Fund 2026, pendanaan riset kolaborasi Kemenag dengan LPDP.

Para dosen itu di antaranya Prof. Dr. Ibnu Qizam. M.Si, Rizqon Halal syah Aji, PhD, Yoghi Citra Pratama, Ph.D dan Dr. Asyari Hasan.

Mereka mengusung tema riset Inklusi Keuangan Syariah untuk Mendukung Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran.

Riset yang berjudul The Antecedens and the consequences of Sharia Financial inclution in Indonesia, Malysia and Turky: Development of It Based-Economic-Value and Socio-Religiousity Indices for Empowering Ummah.

”Riset lintas negara itu bertujuan mengkaji inklusi keuangan syariah secara menyeluruh. Baik dari sisi faktor-faktor yang mendorongnya. Maupun dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Qizam, dalam keterangan tertulis.

”Dengan membandingkan Indonesia, Malaysia, dan Turki, penelitian itu diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam memperluas akses. Serta pemanfaatan layanan keuangan syariah," tambah dia.

Menurut Ibnu Qizam, kajian itu juga menelaah nilai ekonomi dan perubahan perilaku sosial-keagamaan, yang berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan syariah.

”Termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan, partisipasi sosial, religiositas, dan kualitas hidup,” terang Prof. Ibnu.