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Djati Waluyo
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.31 WIB

Kurangi Distorsi Indeks, Pengamat Dukung Saham HSC Dikeluarkan dari Perhitungan IHSG

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). IHSG ditutup melemah 678,67 poin atau 11,57 persen ke posisi 5.185,11. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). IHSG ditutup melemah 678,67 poin atau 11,57 persen ke posisi 5.185,11. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengamat pasar modal Budi Frensidy menilai rencana pengeluaran saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan langkah positif untuk mengurangi distorsi indeks.

“Mengeluarkan HSC dari perhitungan IHSG merupakan langkah positif untuk mengurangi distorsi indeks akibat saham dengan kepemilikan sangat terkonsentrasi dan likuiditas terbatas,” ujar Budi kepada JawaPos.com Selasa (20/10).

Budi mengatakan saat ini sebanyak 80 saham HSC saat ini memiliki bobot sekitar 18 persen terhadap IHSG. Artinya, pergerakan harga sejumlah saham tersebut dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap indeks. Mmeskipun tidak selalu mencerminkan kondisi pasar secara keseluruhan.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga memiliki kelemahan. Sebab IHSG pada dasarnya dirancang untuk mencerminkan pergerakan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jika sebagian saham dikeluarkan, representativitas dan kesinambungan indeks perlu diperhatikan. BEI harus menjelaskan metodologi dan dampaknya secara transparan,” ujarnya.

Editor: Diar Candra
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