BEI Siapkan 2 Jurus Baru Usai Pengumuman MSCI, Saham HSC Bakal Keluar dari IHSG

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan dua inisiatif baru untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia setelah pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, jajaran direksi BEI baru melakukan pertemuan dengan MSC secara daring untuk membahas perkembangan bursa saham di Indonesia.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan keputusan tersebut dilakukan setelah sebelumnya BEI menyampaikan empat inisiatif untuk mendorong transparansi di bursa saham Indonesia.

“Setelah empat inisiatif yang sudah pernah kita selesaikan, yaitu disclosure nama pemegang saham 1 persen, penyampaian data investor yang granular (lebih detail), kemudian peningkatan ketentuan free float, serta pengumuman high shareholding concentration,” ujar Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta pada Senin (19/10).

Ia mengatakan salah satu kebijakan yang disiapkan adalah mengeluarkan seluruh saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Jeffrey menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti saham-saham terkait akan dihapus dari pencatatan bursa atau delisting. Saham tersebut tetap dapat diperdagangkan, tetapi pergerakan harganya tidak lagi memengaruhi pergerakan IHSG.

“Bukan delisting, tetapi tidak diperhitungkan di dalam perhitungan IHSG,” ujarnya.

Ia mengatakan langkah tersebut bertujuan memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar. Mengingat saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dinilai memiliki potensi risiko terhadap integritas indeks.

Ia menyebut saham-saham dalam kategori HSC saat ini mencakup sekitar 18 persen dari keseluruhan IHSG. Namun, ia belum merinci daftar saham yang akan terdampak kebijakan tersebut. Sebelumnya, saham-saham dalam kategori HSC telah dikeluarkan dari sejumlah indeks unggulan BEI, seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.