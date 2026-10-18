Minat Pembiayaan Proyek Sampah Jadi Listrik Tembus 3 Kali Kebutuhan Utang 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat memberikan sambutan dalam acara Groundbreaking Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (29/7). (Istimewa)
JawaPos.com - Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menetapkan 34 institusi keuangan sebagai anggota lenders panel untuk mendukung pembiayaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Jumlah anggota panel tersebut masih berpotensi bertambah seiring perkembangan proyek dan kebutuhan pembiayaan. Salah satu hasil utama pembentukan panel ini adalah minat pembiayaan indikatif yang mencapai lebih dari tiga kali lipat estimasi kebutuhan utang program PSEL.
Lenders panel merupakan kelompok calon pemberi pinjaman dan mitra pembiayaan yang dibentuk untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek PSEL yang dikembangkan DIM melalui Denera.
Managing Director Investment DIM, Stefanus Ade Hadiwidjaja, mengatakan program tersebut dijalankan dalam rangka melaksanakan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Melalui panel ini, DIM dan Denera memetakan minat serta kapasitas pembiayaan institusi keuangan, baik untuk portofolio proyek secara keseluruhan maupun proyek individual, sebelum memasuki proses pembiayaan formal.
Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menjajaki struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan proyek, mulai dari jenis dan tenor pinjaman, fasilitas nontunai, hingga solusi pembiayaan lainnya.
Minat pembiayaan indikatif yang mencapai lebih dari tiga kali lipat estimasi kebutuhan utang mencerminkan tingginya ketertarikan institusi keuangan domestik dan internasional terhadap peluang pembiayaan program PSEL.
Meski demikian, nilai indikatif tersebut masih berupa gambaran awal mengenai minat dan kapasitas pendanaan. Setiap rencana pembiayaan tetap harus melalui evaluasi dan persetujuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Stefanus mengatakan, penetapan 34 institusi keuangan sebagai anggota lenders panel menjadi pencapaian penting dalam mempersiapkan pembiayaan program PSEL.
“Penetapan 34 institusi keuangan sebagai anggota lenders panel merupakan pencapaian penting dalam menyiapkan pembiayaan program PSEL,” ujar Stefanus dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/10).
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Jawa Pos
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