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Sabik Aji Taufan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Sabet 2 Penghargaan Danantara, KAI Komitmen Tingkatkan Layanan Pelanggan Sebelum Keberangkatan

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba.

 

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) meraih dua penghargaan dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026. Sejalan dengan itu, KAI menekankan pelayanan konsumen sejak sebelum keberangkatan.
 
Dalam ajang ini, KAI menempati peringkat ke-7 dalam Top Danantara Indonesia CX100 BUMN sekaligus meraih Sector Champion untuk kategori Moda Transportasi.
 
Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan, perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan.
 
“Pengalaman pelanggan dimulai jauh sebelum kereta api berangkat. Kemudahan memperoleh informasi, membeli tiket, berada di stasiun, menjalani proses boarding, selama perjalanan, hingga tiba di tujuan menjadi satu rangkaian pengalaman yang terus kami evaluasi,” ujar Anne, Selasa (13/10).
 
 
Danantara Indonesia CX100 merupakan inisiatif Danantara Indonesia untuk mengukur kualitas pengalaman pelanggan pada layanan BUMN secara komprehensif, terstruktur, dan berbasis data. Penilaian melibatkan publik, expert, asosiasi, regulator, serta Danantara Indonesia. 
 
Pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah metode, yakni polling berbasis web, in-depth interview, focus group discussion, online survey, face-to-face interview, serta mystery shopping. CX100 mengukur perusahaan pada delapan klaster layanan publik, yaitu Energi & Telekomunikasi, Jasa Keuangan, Kesehatan, Logistik, Ritel, Pariwisata, Infrastruktur Transportasi, serta Moda Transportasi. 
 
Penghargaan CX100 terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Top Danantara Indonesia CX100 BUMN bagi 100 BUMN dengan skor layanan tertinggi lintas sektor, Sector Champion bagi perusahaan dengan skor tertinggi pada masing-masing sektor, serta Grand Champion bagi perusahaan dengan skor tertinggi secara keseluruhan. 
 
“Masuknya sejumlah layanan dalam ekosistem KAI Group pada Top 100 menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan perlu dikelola secara konsisten pada berbagai karakter perjalanan. Ada pelanggan antarkota, commuter, kereta bandara, kereta wisata, kereta cepat hingga pelanggan layanan logistik. Setiap segmen memiliki kebutuhan berbeda dan menjadi bahan bagi kami untuk terus melakukan penyempurnaan,” kata Anne.
 
KAI mencatat sepanjang Januari–September 2026, KAI Group melayani 394.443.300 pelanggan, naik 7,06 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 368.429.917 pelanggan. Artinya terdapat tambahan lebih dari 26 juta pelanggan. 
 
Jumlah tersebut berasal dari beragam kebutuhan mobilitas masyarakat, mulai dari perjalanan antarkota dan regional, commuter, LRT Jabodebek, akses bandara, perjalanan wisata, KA Makassar–Parepare, hingga layanan Whoosh. 
 
“Bertambahnya pelanggan berarti semakin banyak pengalaman perjalanan yang harus kami kelola setiap hari. Karena itu, pertumbuhan volume harus berjalan bersama dengan keselamatan, ketepatan waktu, kemudahan akses layanan, kualitas interaksi dengan pelanggan, serta kesiapan fasilitas,” pungkas Anne.

Editor: Sabik Aji Taufan
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