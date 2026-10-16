86 Persen Belanja Perusahaan ke Mitra Lokal, Petani hingga Pekerja Ikut Rasakan Manfaat

Ilustrasi pekerja melakukan pembersihan kandang peternakan ayam. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemitraan antara perusahaan besar dan pemasok lokal berpotensi menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah.
Selain memberikan kepastian permintaan bahan baku, kerja sama jangka panjang membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar kualitas, hingga memperluas penyerapan tenaga kerja.
Besarnya peran pemasok lokal terlihat dari alokasi belanja McDonald's Indonesia yang diklaim mencapai 86 persen kepada mitra dalam negeri.
Hubungan tersebut tidak hanya menciptakan transaksi bisnis, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan pemasok melalui transfer pengetahuan, audit, dan penerapan standar operasional yang lebih tinggi.
Dampak ekonomi dari kemitraan ini turut menjalar ke sektor lain, mulai dari pertanian, peternakan, distribusi, hingga jasa pendukung.
Ketika permintaan meningkat, aktivitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja di sepanjang rantai pasok juga berpotensi bertambah.
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Guru Besar Strategic Management dan Marketing Global Academy Finance Management (GAFM) Amerika Mochammad Mukti Ali menilai hubungan jangka panjang antara perusahaan besar dan pemasok lokal dapat mendorong peningkatan kemampuan usaha atau supplier upgrading.
Menurut dia, pemasok tidak hanya memperoleh akses terhadap permintaan, tetapi juga kesempatan mempelajari standar kualitas dan praktik operasional yang dapat memperkuat daya saing bisnis.
Dia menilai industri restoran cepat saji turut menciptakan efek berganda (multiplier effect) karena melibatkan berbagai aktivitas ekonomi lintas sektor.
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