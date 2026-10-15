Lewat WCCE 2026, Indonesia Dorong Ekonomi Kreatif Masuk Agenda PBB

Pemerintah Indonesia mempersiapkan WCCE 2026 untuk mendorong ekonomi kreatif sebagai agenda pembangunan global.
JawaPos.com - Pemerintah Indonesia membidik ekonomi kreatif menjadi bagian dari agenda pembangunan global atau program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Upaya tersebut akan didorong melalui penyelenggaraan 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta pada 21–23 Oktober 2026.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam pengembangan ekonomi kreatif dunia sekaligus mendorong kolaborasi lintas negara.
“Bagi Indonesia, WCCE bukan hanya forum internasional, melainkan kesempatan strategis untuk membawa potensi kreativitas kita ke panggung global,” ujar Riefky dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Kamis (15/10).
Riefky mengatakan, salah satu agenda utama dalam konferensi tersebut adalah dokumen Jakarta Vision on Creative Economy. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan untuk mengusulkan resolusi mengenai ekonomi kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus mendorong sektor tersebut masuk dalam agenda pembangunan dunia.
Jakarta Vision on Creative Economy akan mencakup empat pilar utama. Pertama, teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan transformasi digital. Kedua, keberlanjutan ekonomi sirkular dan desain regeneratif.
Ketiga, perlindungan kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif. Keempat, inklusivitas ekosistem kreatif dan pemberdayaan komunitas.
Menurutnya, penyusunan visi bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat arah pengembangan ekonomi kreatif secara global, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi dan tantangan keberlanjutan.
Selain menghasilkan dokumen strategis, WCCE 2026 juga ditujukan untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, asosiasi, media, hingga lembaga keuangan.
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