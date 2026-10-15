Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Lewat WCCE 2026, Indonesia Dorong Ekonomi Kreatif Masuk Agenda PBB

Pemerintah Indonesia mempersiapkan WCCE 2026 untuk mendorong ekonomi kreatif sebagai agenda pembangunan global. - Image

Pemerintah Indonesia mempersiapkan WCCE 2026 untuk mendorong ekonomi kreatif sebagai agenda pembangunan global.

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia membidik ekonomi kreatif menjadi bagian dari agenda pembangunan global atau program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Upaya tersebut akan didorong melalui penyelenggaraan 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta pada 21–23 Oktober 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam pengembangan ekonomi kreatif dunia sekaligus mendorong kolaborasi lintas negara.

“Bagi Indonesia, WCCE bukan hanya forum internasional, melainkan kesempatan strategis untuk membawa potensi kreativitas kita ke panggung global,” ujar Riefky dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Kamis (15/10).

Riefky mengatakan, salah satu agenda utama dalam konferensi tersebut adalah dokumen Jakarta Vision on Creative Economy. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan untuk mengusulkan resolusi mengenai ekonomi kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus mendorong sektor tersebut masuk dalam agenda pembangunan dunia.

Jakarta Vision on Creative Economy akan mencakup empat pilar utama. Pertama, teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan transformasi digital. Kedua, keberlanjutan ekonomi sirkular dan desain regeneratif.

Ketiga, perlindungan kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif. Keempat, inklusivitas ekosistem kreatif dan pemberdayaan komunitas.

Menurutnya, penyusunan visi bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat arah pengembangan ekonomi kreatif secara global, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi dan tantangan keberlanjutan.

Selain menghasilkan dokumen strategis, WCCE 2026 juga ditujukan untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, asosiasi, media, hingga lembaga keuangan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Malaysia-Singapura Kena Asap Karhutla, Kepala Bakom: Hutan Kita juga Kirim Oksigen - Image
Nasional

Malaysia-Singapura Kena Asap Karhutla, Kepala Bakom: Hutan Kita juga Kirim Oksigen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Merespons Usul Pemakzulan Gibran, Kepala Bakom: Jangan di Luar Jalur Hukum - Image
Nasional

Merespons Usul Pemakzulan Gibran, Kepala Bakom: Jangan di Luar Jalur Hukum

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.13 WIB

Kepala Bakom Syahganda Klarifikasi Video Lama soal Tuntut Ganti Wapres Gibran - Image
Nasional

Kepala Bakom Syahganda Klarifikasi Video Lama soal Tuntut Ganti Wapres Gibran

Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore