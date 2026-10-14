Ekonomi Indonesia Tertinggal dari Vietnam, Core Soroti Strategi Industrialisasi

JawaPos.com - Tertinggalnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan Vietnam, dinilai tidak terlepas dari strategi industrialisasi yang ditempuh kedua negara.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan Vietnam lebih berhasil menarik investasi asing ke sektor manufaktur berorientasi ekspor, sementara perekonomian Indonesia masih banyak ditopang konsumsi domestik dan sumber daya alam.
Ia menyebut, salah satu faktor penting di balik pertumbuhan Vietnam adalah keberhasilan negara tersebut menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke industri manufaktur dan pengolahan.
Pasalnya, Vietnam mampu memanfaatkan diversifikasi rantai pasok global ketika banyak perusahaan mencari basis produksi alternatif di luar China. Strategi itu didukung percepatan investasi publik, perbaikan iklim usaha, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus dalam skala besar.
“Kepastian regulasi dan pelayanan investasi yang relatif konsisten membuat Vietnam semakin menarik sebagai lokasi produksi. Perjanjian perdagangan yang lebih dahulu dijalankan juga memberikan akses pasar yang luas bagi produk ekspornya,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Rabu (14/10).
Yusuf mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serupa. Namun, perbandingan kedua negara perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi dan ukuran pasar.
Menurutnya, ukuran ekonomi Indonesia jauh lebih besar, pasar domestiknya lebih dalam, dan pertumbuhannya masih banyak ditopang konsumsi serta sumber daya alam.
Karena itu, pertumbuhan sekitar 5 persen di Indonesia secara nominal tetap menghasilkan tambahan ekonomi yang besar.
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