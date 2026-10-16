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Nanda Prayoga
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.02 WIB

70 Persen Tenaga Kerja JIIPE Berasal dari Warga Lokal, Menperin Soroti Dampak Ekonomi Gresik

Ilustrasi kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Istimewa)&nbsp; - Image

Ilustrasi kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, dinilai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dan penyerapan tenaga kerja warga lokal.  

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut, 70 persen tenaga kerja di kawasan tersebut berasal dari warga lokal Gresik dan Jawa Timur.

Menurut Sarmuji, kawasan industri perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar manfaatnya dapat diketahui secara luas.

Selain membuka kesempatan kerja, aktivitas industri juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

“Seperti Gresik ini kan mendapatkan manfaat yang cukup besar ya, adanya JIIPE, tenaga kerja, lalu lintas perekonomian juga otomatis tumbuh. Ada daerah-daerah tertentu yang tumbuh, perekonomiannya juga pasti akan terdongkrak dengan adanya kawasan industri,” ujar Sarmuji saat berkunjung ke JIIPE, Jumat (16/10).

Dalam kunjungan tersebut, Sarmuji memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kawasan, infrastruktur, dan utilitas JIIPE.

Dia juga meninjau sejumlah fasilitas hilirisasi yang mencakup sektor logam, manufaktur pendukung energi terbarukan, serta industri kimia.

Sebelumnya, pada 12 Oktober 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sarmuji juga menyoroti peran kawasan industri dalam mempercepat industrialisasi di Jawa Timur.

Menurut dia, pengembangan tersebut memerlukan dukungan lahan dan infrastruktur dari pemerintah daerah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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