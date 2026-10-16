Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Mohamad Nur Asikin
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Catatkan Penjualan Rp 220 Miliar Hingga September 2026, SCNP Targetkan Kembali Ekspor Mulai 2027

Direktur Keuangan PT SCNP, Donny Trinanta Herwindo saat berbincang dengan Direktur Pemberdayaan Konsumen Dirjen PKTN Kemendag, Immanuel Tarigan Sibero di sela pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. (Istimewa). - Image

Direktur Keuangan PT SCNP, Donny Trinanta Herwindo saat berbincang dengan Direktur Pemberdayaan Konsumen Dirjen PKTN Kemendag, Immanuel Tarigan Sibero di sela pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. (Istimewa).

JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong kalangan dunia usaha, termasuk skala kecil untuk menggarap pasar ekspor guna meningkatkan skala bisnisnya. Langkah ini dilakukan Kementerian Perdagangan dengan menggelar Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten pada 14-18 Oktober 2026.

Salah satu peserta pameran ini adalah PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP), perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan elektronik rumah tangga yang telah listed si Bura Efek Indonesia (BEI).

Direktur Keuangan PT SCNP, Donny Trinanta Herwindo mengatakan tertarik mengikuti pameran dagang internasional yang digelar Kemendag karena ingin menggarap kembali peluang pemasaran produk-produk elektronik rumah tangga (OEM Manufakturing) ke pasar ekspor.

"Ekspor bukan hal yang baru bagi kami karena sekitar 5 tahun lalu produk-produk barang yang kita produksi telah mengisi pasar produk air purifier ke Amerika Serikat," ujar Dony dalam percakapan di sela kesibukan di pameran.

Menurutnya, kemampuan ekspor ke pasar yang punya standar tinggi jadi modal SCNP untuk menjaring calon buyer di luar negeri. "Di sini kita lakukaj penjajakan dan menjaring calon buyer. KIta harapka  pada 2027 dan 2028 sudah kembali bisa melakuka ekspor produk alat elektronik rumah tangga," katanya.

Dony berharap pasar Asia seperti Tiongkok dan sejumlah negara Asean menjadi tahap ekspor yang dilakukan sebelum masuk ke negara yang pasarnya lebih kompetitif.

Saat ini, katanya, SCNP masih memfokuskan penjualan di dalam negeri. Perseroan banyak produksi sejumlah produk baru dan menjaring customer baru dalam mengembangkan lini bisnis perusahaan. "Hingga September 2026 kita mencatatkan penjualan Rp 220 miliar (unaudit). Ini tumbuh sekitar 40 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," katanya.

Dengan realisisasi penjualan sebesar itu, Dony optimistis target penjualan tahun ini bisa penuhi.

Sebelumnya, Mendag Budi Santoso saat membuka Pemeran Trade Expo Indonesia yang kali ini mengusung tema "The Ultimate Hub for Global Sourcing" sejumlah bayer dari manca negara tertarik hadir di pameran untuk melihat peluang kerja sama dengan industri manufakturing dan UMKM di Indonesia.

Hingga pembukaan pameran, telah terdaftar buyer dari 134 negara dan 1.873 ekshibitor. Tahun ini, TEl ke-41 menargetkan 30.000 pengunjung dan potensi transaksi senilai USD 17,5 miliar.  TEI menurutnya, merupakan salah satu program Kemendag untuk menjaring peluang ekspor yang lebih luas dengan cara mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan calon buyer mancanegara. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemendag Targetkan 1.500 Exhibitor pada TEI 2026 - Image
Ekonomi

Kemendag Targetkan 1.500 Exhibitor pada TEI 2026

Kamis, 1 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Mendag Busan Dorong Industri Manufaktur Taklukkan Pasar Ekspor di TEI 2026 - Image
Ekonomi

Mendag Busan Dorong Industri Manufaktur Taklukkan Pasar Ekspor di TEI 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 13.25 WIB

Hadir di TEI 2026, Astra International Hadirkan Produk Unggulan Lokal Berpotensi Ekspor - Image
Ekonomi

Hadir di TEI 2026, Astra International Hadirkan Produk Unggulan Lokal Berpotensi Ekspor

Kamis, 15 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore