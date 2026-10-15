Hadir di TEI 2026, Astra International Hadirkan Produk Unggulan Lokal Berpotensi Ekspor

Booth Grup Astra pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. (Istimewa).
JawaPos.com - Dukung pertumbuhan ekspor UMKM nasional, PT Astra International Tbk (Astra) menghadirkan produk unggulan dari komunitas lokal dari Desa Sejahtera Astra dan binaan Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra serta Grup Astra pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.
Astra secara berkelanjutan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra Export Champion yang dijalankan bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Program ini mencakup berbagai tahapan pendampingan, mulai dari kurasi produk, pelatihan ekspor, matrikulasi, hingga business pitching dan business matching.
“Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. Dukungan Astra dalam pengembangan UMKM diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Executive in Charge Astra, Boy Gemino Kalauserang.
Pada pelaksanaan TEI 2026, sebanyak 30 peserta hadir di booth Astra, yang terdiri dari 20 Desa Sejahtera Astra dan 10 UMKM binaan Yayasan Astra – YDBA dan Grup Astra, serta 7 Desa Sejahtera Astra dipamerkan di booth Desa BISA Ekspor (DBE) Kementerian Perdagangan RI. Selain itu, 25 produk UMKM binaan Astra dan Yayasan Astra - YDBA lainnya juga dipamerkan di booth Astra.
Partisipasi Astra dalam Trade Expo Indonesia (TEI) dimulai pada 2018 sebagai bagian dari rangkaian Road to Dubai Expo 2020 dan terus berkembang hingga saat ini. Selama empat tahun berturut-turut, sejak 2022, Astra telah melibatkan lebih dari 50 pelaku usaha, termasuk UMKM dan Desa Sejahtera Astra.
Melalui partisipasi tersebut, total nilai kontrak dan transaksi yang dicatatkan pelaku usaha binaan mencapai lebih dari USD 24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar. Pembelinya bersasal dari berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Jerman, Nigeria, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jepang, dan Australia.
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