Kemendag Targetkan 1.500 Exhibitor pada TEI 2026

JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 tahun 2026 mencatat potensi transaksi hingga USD 17,5 miliar. Pameran dagang internasional itu akan digelar pada 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, TEI tahun ini ditargetkan diikuti lebih dari 1.500 perusahaan sebagai peserta pameran atau exhibitor. Selain itu, Kemendag menargetkan 30.000 pengunjung dan 8.000 buyer dari berbagai negara.

"Mudah-mudahan bisa tercapai di penyelenggaraan Trade Expo tahun ini," kata Fajarini dalam konferensi pers TEI ke-41, Rabu (30/9).

Fajarini menjelaskan, TEI menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas pasar ekspor Indonesia. Pameran tersebut juga menjadi ruang bagi eksportir baru untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli dari berbagai negara tanpa harus terlebih dahulu melakukan promosi ke luar negeri.

"Jadi cukup dari Indonesia mereka sudah bisa langsung bertemu dengan buyer di seluruh dunia untuk mengenalkan dan menjual langsung," ujarnya.

Bagi eksportir yang telah memiliki pasar ekspor, TEI juga menjadi kesempatan untuk memperluas tujuan pengiriman. Fajarini mencontohkan perusahaan yang selama ini telah mengekspor produknya ke kawasan Asia dapat mencari pasar baru di Eropa, Amerika, maupun kawasan lainnya melalui ajang tersebut.

TEI 2026 mengusung tema "The Ultimate Hub for Global Sourcing". Menurut Fajarini, tema tersebut mencerminkan harapan pemerintah agar Indonesia semakin percaya diri menjadi salah satu sumber pasokan produk bagi pasar global.

"Sehingga ini kita berharap ke depan melalui Trade Expo Indonesia ini, Indonesia lebih confidence lagi menjadi sumber penyuplai dunia, ya. Kan lebih banyak lagi produk-produk yang dapat kita suplai untuk dunia," katanya.

Buyer dari 113 Negara

Dari sisi persiapan, jumlah buyer yang telah terdaftar hingga 30 September 2026 mencapai 6.597 orang. Buyer tersebut berasal dari 113 negara, dengan India, China, Nigeria, dan Malaysia menjadi empat negara dengan jumlah pendaftar terbanyak.