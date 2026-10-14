Menkeu Suahasil Sebut ASEAN Jadi Titik Cerah Ekonomi Dunia

Suahasil menyebut bahwa, hal tersebut didukung kebijakan pembangunan yang sehat, kebijakan publik yang kredibel, serta potensi ekonomi negara-negara di kawasan.

“Saya meyakini bahwa ASEAN saat ini adalah bright spot dunia. Sebagai kawasan, kami tahu bahwa kawasan kami dalam kondisi baik. Saya yakin ini karena kami memiliki kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/10).

Suahasil mengatakan, untuk Indonesia, pemerintah selalu menempatkan anggaran sebagai anggaran yang menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan terus kredibel.

Menurut dia, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga agenda hilirisasi.

Pemerintah juga memprioritaskan mobilisasi pendanaan swasta untuk mendukung pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, struktur penduduk yang didominasi kelompok usia muda dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi potensi bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN ke depan.

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Suahasil menilai, negara-negara ASEAN perlu memperkuat narasi mengenai keberhasilan pembangunan dan perkembangan ekonomi kawasan agar semakin dikenal dunia.