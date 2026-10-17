Malaysia Murka Asap Karhutla Meluas, Desak Indonesia Dicap Orang Buangan

JawaPos.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih memicu kemarahan publik Malaysia.

Bahkan, Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meminta ASEAN memperlakukan Indonesia sebagai orang buangan atas bencana asap tersebut.

"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai orang buangan di wilayah ini," kata Syed Saddiq, sebagaimana dikutip AFP dikutip via France24.

Sejak awal, pemerintah dan sejumlah anggota parlemen Malaysia mendesak Indonesia memperkuat penanganan kebakaran yang dampaknya meluas hingga negara-negara tetangga.

Sementara, ASEAN kembali didorong untuk mengambil langkah konkret untuk mengatasi polusi lintas batas.

Saddiq menilai Indonesia perlu menghadapi konsekuensi diplomatik atas dampak kebakaran yang berulang kali mencemari udara di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan itu jauh lebih keras dibandingkan pendekatan diplomatik yang selama ini ditempuh pemerintah Malaysia.

Namun, kritik tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi masyarakat Malaysia terhadap penanganan karhutla di Indonesia.

Anggota parlemen Malaysia lainnya, Syerleena Abdul Rashid, menegaskan bahwa hubungan bertetangga harus diikuti tanggung jawab bersama.