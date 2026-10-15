Kejahatan Siber Kian Kompleks dan Lintas Negara, BSSN Dorong Penguatan Ketahanan di ASEAN

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di 11th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity (AMCC) yang diselenggarakan dalam rangkaian Singapore International Cyber Week (SICW) 2026. (BSSN)
JawaPos.com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menghadiri 11th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity (AMCC) yang diselenggarakan dalam rangkaian Singapore International Cyber Week (SICW) 2026 pada Rabu (14/10) lalu. Konferensi ini merupakan bagian dari dialog rutin dalam rangka penguatan ketahanan siber di regional Asia Tenggara.
Menurut Nugroho, AMCC ke-11 menjadi momentum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks. Dia menekankan bahwa ancaman tersebut sudah melampaui batas negara.
Itu terbukti dari sejumlah isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai ancaman siber berbasis Artificial Intelligence (AI), ransomware, penipuan daring, pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), serta kesiapan menghadapi perkembangan komputasi kuantum melalui migrasi menuju Post- Quantum Cryptography atau PQC.
Selain itu, negara-negara ASEAN juga menyambut ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2026–2030 sebagai arah strategis penguatan kerja sama keamanan siber kawasan. Termasuk diantaranya peningkatan pertukaran informasi ancaman siber, pengembangan kapasitas, dan penguatan operasional ASEAN Regional CERT.
”Indonesia akan terus mendorong peningkatan kerja sama operasional antar-CERT nasional, penguatan pelindungan infrastruktur kritis, pengembangan kapasitas dalam menghadapi ancaman berbasis AI, serta pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam mempersiapkan transisi menuju kriptografi pasca kuantum,” kata Nugroho lewat keterangan resmi pada media Kamis (15/10).
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