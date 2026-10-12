Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.23 WIB

White Paper Jadi Data Akurat Kontribusi Industri Event untuk Perekonomian Nasional

Kota Tua Jakarta 'Menyala'! Video Mapping dan Konser Band Meriahkan Malam Imlek 2026. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Kota Tua Jakarta 'Menyala'! Video Mapping dan Konser Band Meriahkan Malam Imlek 2026. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kontribusi nilai ekonomi industri event di Indonesia belum diketahui secara pasti. Alasannya, belum ada instrumen yang dapat menghitung nilai kontribusi ekonominya secara akurat. 

Untuk itu para pelaku industri event di Indonesia kini tengah menyiapkan instrumen pengukuran untuk mengetahui kontribusi industri event terhadap perekonomian nasional. Instrumen itu tertuang dalam white paper industri event.

Rancangan white paper itu digarap di Event Economic Calculator dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 yang dijadwalkan pada November mendatang. 

Harryadin Mahardika salah satu inisiator Event Economic Calculator mengatakan, pelaku industri berupaya menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan white paper mengenai dampak ekonomi penyelenggaraan event. Instrumen itu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri terhadap data yang secara khusus mengukur kontribusi kegiatan event.

“Tujuan Event Economic Calculator adalah agar kita bisa mendapatkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Harryadin kepada wartawan pada Senin (12/10).

Menurut Harryadin, berbagai institusi yang seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan kementerian belum mengukur aspek industri event secara langsung dan spesifik. Sebagian data yang tersedia merupakan data turunan yang belum tentu dirancang untuk menjawab kebutuhan pengukuran industri tersebut.

Sementara itu, Event Economic Calculator dirancang sebagai dasar penyusunan white paper yang didukung data dan analisis akurat. Dengan pendekatan tersebut pengukuran diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan proksi atau estimasi, tetapi mampu menghasilkan angka agregat yang menggambarkan kontribusi industri event terhadap perekonomian Indonesia.

“Namun, untuk menghasilkan white paper yang memiliki dasar data dan analisis akurat, kita terlebih dahulu membangun sebuah kalkulator untuk industri event di Indonesia,” kata Harryadin.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data direncanakan mencakup event yang diselenggarakan oleh anggota asosiasi terkait. Proses pengukuran akan menggunakan metodologi penelitian yang diawasi oleh komite dan dilengkapi pemeriksaan silang untuk menjaga validitas data.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Sekadar Nilai Ekonomi, Kemenhut Minta Perdagangan Karbon Bermanfaat Bagi Masyarakat - Image
Ekonomi

Tidak Sekadar Nilai Ekonomi, Kemenhut Minta Perdagangan Karbon Bermanfaat Bagi Masyarakat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.31 WIB

Tidak Hanya Bangun Jalan, Jasa Marga Tingkatkan Nilai Ekonomi di Sepanjang Ruas Tol - Image
Bisnis

Tidak Hanya Bangun Jalan, Jasa Marga Tingkatkan Nilai Ekonomi di Sepanjang Ruas Tol

Kamis, 16 Juli 2026 | 00.04 WIB

Menjembatani Potensi dan Dampak AI di Berbagai Sektor Perusahaan, Tingkatkan Nilai Ekonomi - Image
Teknologi

Menjembatani Potensi dan Dampak AI di Berbagai Sektor Perusahaan, Tingkatkan Nilai Ekonomi

Senin, 20 April 2026 | 22.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore