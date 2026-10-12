White Paper Jadi Data Akurat Kontribusi Industri Event untuk Perekonomian Nasional

Kota Tua Jakarta 'Menyala'! Video Mapping dan Konser Band Meriahkan Malam Imlek 2026. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kontribusi nilai ekonomi industri event di Indonesia belum diketahui secara pasti. Alasannya, belum ada instrumen yang dapat menghitung nilai kontribusi ekonominya secara akurat.
Untuk itu para pelaku industri event di Indonesia kini tengah menyiapkan instrumen pengukuran untuk mengetahui kontribusi industri event terhadap perekonomian nasional. Instrumen itu tertuang dalam white paper industri event.
Rancangan white paper itu digarap di Event Economic Calculator dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 yang dijadwalkan pada November mendatang.
Harryadin Mahardika salah satu inisiator Event Economic Calculator mengatakan, pelaku industri berupaya menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan white paper mengenai dampak ekonomi penyelenggaraan event. Instrumen itu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri terhadap data yang secara khusus mengukur kontribusi kegiatan event.
“Tujuan Event Economic Calculator adalah agar kita bisa mendapatkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Harryadin kepada wartawan pada Senin (12/10).
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Menurut Harryadin, berbagai institusi yang seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan kementerian belum mengukur aspek industri event secara langsung dan spesifik. Sebagian data yang tersedia merupakan data turunan yang belum tentu dirancang untuk menjawab kebutuhan pengukuran industri tersebut.
Sementara itu, Event Economic Calculator dirancang sebagai dasar penyusunan white paper yang didukung data dan analisis akurat. Dengan pendekatan tersebut pengukuran diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan proksi atau estimasi, tetapi mampu menghasilkan angka agregat yang menggambarkan kontribusi industri event terhadap perekonomian Indonesia.
“Namun, untuk menghasilkan white paper yang memiliki dasar data dan analisis akurat, kita terlebih dahulu membangun sebuah kalkulator untuk industri event di Indonesia,” kata Harryadin.
Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data direncanakan mencakup event yang diselenggarakan oleh anggota asosiasi terkait. Proses pengukuran akan menggunakan metodologi penelitian yang diawasi oleh komite dan dilengkapi pemeriksaan silang untuk menjaga validitas data.
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