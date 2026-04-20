Menjembatani Potensi dan Dampak AI di Berbagai Sektor Perusahaan, Tingkatkan Nilai Ekonomi

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat, namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan dampak bisnis yang dihasilkan. Di tengah kesenjangan tersebut, berbagai inisiatif mulai digencarkan untuk mendorong adopsi AI yang lebih efektif, sekaligus memperkuat transformasi digital lintas sektor—mulai dari industri hingga layanan publik.

Salah satunya lewat BytePlus Indonesia AI Day 2026 pada Kamis (16/4) lalu di Jakarta. Mengusung tema "Unleash Frontier AI Capabilities", acara ini menghadirkan ragam solusi berbasis AI terbaru dari BytePlus yang dirancang untuk mendukung transformasi digital perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia, mulai dari e-commerce, digital native, media, hingga sektor publik.

Inisiatif ini juga memperkuat komitmen BytePlus dalam memberdayakan perusahaan untuk mengadopsi AI secara lebih cepat dan efektif. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nasional, menciptakan nilai ekonomi, dan memperkuat daya saing bangsa melalui adopsi AI.

"Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan industri menjadi kunci untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dan membangun ekosistem digital yang tangguh serta saling menguntungkan," kata Regional Lead BytePlus untuk Indonesia dan Malaysia, Leon Chen dalam keterangannya, dikutip Senin (20/4).

Dalam acara ini, pihaknya menghadirkan beragam solusi berbasis AI terdepan, salah satunya adalah BytePlus ModelArk, platform terpadu untuk large language models (LLM), yang memungkinkan developer memilih dan mengintegrasikan berbagai model untuk berbagai aplikasi, mulai dari chatbot cerdas hingga konten yang kaya personalisasi.

Selain itu, rangkaian model Seed yang memungkinkan perusahaan hingga layanan masyarakat di Indonesia untuk mengembangkan pengalaman digital yang terintegrasi di atas infrastruktur siap pakai; mulai dari Dola Seed 2.0 yang menggabungkan kemampuan penalaran dasar, Dreamina Seedance 2.0 yang membuat video secara dinamis, hingga Dola Seedream 5.0 yang menghasilkan gambar dari bahasa alami secara mutakhir.

Pihaknya juga menggelar sejumlah diskusi tingkat tinggi bersama perwakilan lintas industri untuk mengulas dampak nyata pemanfaatan solusi berbasis AI di sejumlah perusahaan Indonesia dari berbagai skala, mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga penguatan pengalaman pelanggan.

Salah satunya adalah Transjakarta, operator Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia Tenggara. Dengan mengintegrasikan solusi layanan chatbot bertenaga AI dari BytePlus ke aplikasi TJ: Transjakarta, penumpang kini dapat mengakses informasi rute, jadwal, dan layanan secara cepat melalui interaksi bahasa alami, meningkatkan kenyamanan dan efektivitas perencanaan perjalanan dalam kota.