UMKM Lokal Antusias Sambut Grand Prix of Indonesia 2026

UMKM lokal raup untung dari penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memberikan harapan besar kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.
Sebagai ajang balap motor paling bergengsi di dunia yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9–11 Oktober 2026, para pebisnis UMKM berkesempatan untuk melebarkan pasarnya secara lebih luas.
Rohaniah, pemilik Malindo Coffee, mengaku hadirnya kegiatan bertaraf internasional ini bukan semata soal membuka lapak dan mengejar transaksi.
Dia berharap bisa memberikan cerita dari setiap produk yang dijual.
Sebagai salah satu destinasi super prioritas Indonesia, dia sangat berharap para wisatawan dan penonton MotoGP ini bisa mendapatkan kenangan lebih kuat terhadap Mandalika.
“Mandalika adalah destinasi super prioritas yang menarik wisatawan global. Wisatawan dengan mobilitas tinggi ini membutuhkan suvenir dan kopi yang disajikan dan dikemas praktis," ujar Rohaniah saat diwawancara.
"Oleh karena itu, Malindo Coffee berinovasi menciptakan stik kopi pertama di Lombok. Kami berharap saat dunia melihat Mandalika, mereka juga membawa produk lokal dari Malindo," lanjut dia.
Rohaniah mengatakan kopi bermerek Malindo Coffee ini, sengaja dikemas ringkas dan mudah dibawa.
Kemasan dibuat mengikuti karakter wisatawan yang datang ke Mandalika dalam waktu singkat, namun senantiasa mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang.
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