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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.03 WIB

UMKM Lokal Antusias Sambut Grand Prix of Indonesia 2026

UMKM lokal raup untung dari penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (Istimewa) - Image

UMKM lokal raup untung dari penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026  memberikan harapan besar kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai ajang balap motor paling bergengsi di dunia yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9–11 Oktober 2026, para pebisnis UMKM berkesempatan untuk melebarkan pasarnya secara lebih luas.

Rohaniah, pemilik Malindo Coffee, mengaku hadirnya kegiatan bertaraf internasional ini bukan semata soal membuka lapak dan mengejar transaksi.

Dia berharap bisa memberikan cerita dari setiap produk yang dijual.

Sebagai salah satu destinasi super prioritas Indonesia, dia sangat berharap para wisatawan dan penonton MotoGP ini bisa mendapatkan kenangan lebih kuat terhadap Mandalika.

Mandalika adalah destinasi super prioritas yang menarik wisatawan global. Wisatawan dengan mobilitas tinggi ini membutuhkan suvenir dan kopi yang disajikan dan dikemas  praktis," ujar Rohaniah saat  diwawancara.

"Oleh karena itu, Malindo Coffee berinovasi menciptakan stik kopi pertama di Lombok. Kami berharap saat dunia melihat Mandalika, mereka juga membawa produk lokal dari Malindo," lanjut dia.

Rohaniah mengatakan kopi  bermerek Malindo Coffee ini, sengaja dikemas ringkas dan mudah dibawa.

Kemasan dibuat   mengikuti karakter wisatawan yang datang ke Mandalika dalam waktu singkat, namun senantiasa mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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