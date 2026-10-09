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Ryandi Zahdomo
Jumat, 9 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Pertamina Amankan Energi untuk Grand Prix of Indonesia 2026, Tambah Pasokan BBM 50 Persen di Lombok

Sales Area Manager Retail NTB PT Pertamina Patra Niaga, Dany Hutama Aji dan VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Sales Area Manager Retail NTB PT Pertamina Patra Niaga, Dany Hutama Aji dan VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan pasokan energi untuk mendukung ajang internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Pulau Lombok diantisipasi melalui penebalan stok, penambahan titik distribusi strategis, serta optimalisasi digitalisasi monitoring penyaluran.

Sales Area Manager Retail NTB PT Pertamina Patra Niaga, Dany Hutama Aji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi peningkatan konsumsi energi selama perhelatan balap bergengsi tersebut berlangsung.

"Kita sudah mempersiapkan, terutama untuk penyaluran BBM serta LPG dan dalam beberapa hari ke depan tentunya kita prediksi akan ada kenaikan, terutama khusus untuk produk Pertalite, Pertamax, dan juga Pertamax Turbo," ujar Dany, Jumat (9/10).

Antisipasi Lonjakan di Titik Strategis

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, Pertamina Wilayah NTB menyiagakan tujuh lokasi SPBU utama yang berada di sekitar kawasan sirkuit Mandalika, jalur menuju bandara, jalur utama Kota Mataram, serta sejumlah titik jalur pariwisata.

Penyaluran BBM diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 20 persen dibanding kondisi normal.

Secara rinci, produk Pertalite diprediksi naik 7 hingga 10 persen, Pertamax meningkat 15 hingga 20 persen, serta Pertamax Turbo mengalami lonjakan paling tinggi hingga 50 persen.

Selain BBM, Pertamina juga melakukan langkah antisipatif untuk kebutuhan LPG dengan menggelar extra dropping sebesar 200 persen untuk wilayah Pulau Lombok sejak sepekan sebelum ajang MotoGP dimulai.

Editor: Estu Suryowati
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