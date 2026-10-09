Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita berbincang dengan local hero dan perangkat desa di Desa Kuta, Lombok (8/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tak hanya menjadi magnet bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan.
Salah satunya dirasakan para pelaku homestay di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengalami peningkatan menjelang balapan puncak yang diselenggarakan pada 9-11 Oktober 2026.
Pertamina hadir bukan hanya mendukung ajang balapan saja, namun juga mendukung pariwisata termasuk mengembangkan homestay.
Tak hanya memberikan dampak ekonomi secara langsung, kehadiran Pertamina Grand Prix Of Indonesia juga mendorong masyarakat setempat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
Pertamina bersama Universitas Mataram (Unram) memberikan pelatihan hospitality, manajemen homestay, hingga kemampuan berbahasa Inggris bagi para pengelola dan pekerja homestay.
Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, penguatan kapasitas masyarakat tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina agar keberadaan event sport tourism di Mandalika memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
Desa Kuta, Lombok merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan Pertamina Mandalika International Circuit.
Karena itu, masyarakat Ring 1 menjadi salah satu perhatian Pertamina untuk ikut mendukung keberlangsungan event sekaligus mendapat manfaat ekonomi.
“Kita melihat ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita membantu memberdayakan masyarakat untuk bisa mengelola sampah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat di sini bisa membantu melayani wisatawan dengan baik,” ujar Arya.
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