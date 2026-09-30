Menhub Dudy Purwagandhi Targetkan Revisi UU LLAJ Tuntas 2026, Berlaku 2027

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (ANTARA)
JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat diselesaikan pada akhir 2026 dan berlaku mulai 2027.
"Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027," kata Dudy kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9).
Hingga sejauh ini, pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ kepada DPR. Proses setelah penyerahan DIM akan mengikuti jadwal pembahasan lebih lanjut yang disampaikan oleh DPR.
"Jadi, kami akan menindaklanjuti setelah penyerahan daftar inventarisasi masalah ini," ujarnya pula.
Berdasarkan usulan DPR, draf RUU LLAJ memuat perubahan terhadap 89 pasal, 56 pasal baru disisipkan, lima pasal dihapus, dua judul bab diubah, satu bab baru, dan dua penjelasan pasal diubah.
Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 55 pasal dan penambahan 28 pasal baru. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Dudy mengatakan, pemerintah menyetujui usulan DPR terkait penambahan tiga kementerian baru sebagai instansi pembina penyelenggaraan LLAJ.
Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan berlalu lintas, Kementerian Kesehatan untuk manajemen keselamatan LLAJ, serta Kementerian Komunikasi dan Digital menaungi platform digital pada angkutan jalan.
Adapun instansi eksisting, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BRIN, dan Polri, tetap menjadi pembina dan penyelenggara LLAJ bersama tiga kementerian baru yang ditambahkan.
Pemerintah, ujar Dudy, juga menyetujui usul DPR mengenai transportasi berbasis platform digital. Pengaturannya mencakup layanan sewa khusus berbasis aplikasi serta hak dan kewajiban perusahaan aplikasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022