Menhub Dudy Copot Muhammad Masyhud dari Jabatan Dirjen Hubla, Bentuk Evaluasi Kemenhub

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, melakukan penyegaran di struktur Kementerian Perhubungan dengan mencopot Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla).
"Benar (pencopotan Dirjen Hubla), saat ini sudah ditunjuk Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut, Bpk Lollan Andi Sutomo Panjaitan," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida Makhmudah kepada Jawapos.com, Jumat (18/9).
Ia mengatakan, pergantian tersebut merupakan sebagian dari evaluasi dan penyegaran.
“Penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di bidang keselamatan dan pengawasan pelayaran,” ujar Farida kepada awak media.
Selain Dirjen Hubla, Kemenhub juga bersamaan dengan pergantian Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) karena sudah memasuki masa pension.
Farida mengatakan, Kemenhub juga sudah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Hubla dan Plt Kepala BPSDMP. Ia menegaskan, Keselamatan adalah prioritas utama bagi jajaran Kemenhub.
“Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt Dirjen Perhubungan Laut serta Plt KaBPSDMP,” ujarnya.
Farida mengatakan, Kemenhub dan seluruh stakeholder perlu terus melakukan pembenahan, bukan hanya pada aspek regulasi dan administrasi, tetapi juga pada pengawasan di lapangan.
Selain itu, Kemenhub juga memastikan adanya kepatuhan terhadap standar keselamatan, kelaiklautan kapal, pengawasan muatan dan penumpang, serta pelaksanaan prosedur sebelum kapal berlayar.
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