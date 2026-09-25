Kerja Ahmad Sebagai Ketua KNKT 2026-2020 Kian Berat, Dapat Pesan Khusus dari Menhub

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Transportasi masih menjadi jenis layanan yang vital buat masyarakat Indonesia. Karena itu, evaluasi dan pengawasan kepada sistem transportasi di tanah air haruslah diperketat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) periode 2026-2030, Ahmad, agar memperkuat keselamatan transportasi nasional melalui investigasi independen, rekomendasi berkualitas, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Jabatan ini merupakan amanah besar untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi di tanah air," kata Menhub saat melantik Ketua dan Anggota KNKT masa jabatan 2026-2030 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Jumat (25/9).
Sebelum jadi Ketua KNKT, Ahmad menjabat Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Selain Ahmad, ada nama Aleik Nurwahyudy yang diangkat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota KNKT.
Lalu Chandra Mardhika Saputra dilantik sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Elingselasri sebagai Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Wisnu Hariadi sebagai Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas.
Setyo Gunawan turut dilantik sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian untuk mendukung penguatan investigasi dan peningkatan keselamatan di seluruh moda transportasi nasional.
"Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional," ucap Menhub Dudy.
Dudy menekankan, KNKT memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi serta memberikan rekomendasi keselamatan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Menhub berpesan kepada Ketua KNKT dan jajarannya agar senantiasa menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022