Kerja Ahmad Sebagai Ketua KNKT 2026-2020 Kian Berat, Dapat Pesan Khusus dari Menhub

JawaPos.com - Transportasi masih menjadi jenis layanan yang vital buat masyarakat Indonesia. Karena itu, evaluasi dan pengawasan kepada sistem transportasi di tanah air haruslah diperketat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) periode 2026-2030, Ahmad, agar memperkuat keselamatan transportasi nasional melalui investigasi independen, rekomendasi berkualitas, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Jabatan ini merupakan amanah besar untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi di tanah air," kata Menhub saat melantik Ketua dan Anggota KNKT masa jabatan 2026-2030 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Jumat (25/9).

Sebelum jadi Ketua KNKT, Ahmad menjabat Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Selain Ahmad, ada nama Aleik Nurwahyudy yang diangkat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota KNKT.

Lalu Chandra Mardhika Saputra dilantik sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Elingselasri sebagai Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Wisnu Hariadi sebagai Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas.

Setyo Gunawan turut dilantik sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian untuk mendukung penguatan investigasi dan peningkatan keselamatan di seluruh moda transportasi nasional.

"Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional," ucap Menhub Dudy.

Dudy menekankan, KNKT memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi serta memberikan rekomendasi keselamatan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.