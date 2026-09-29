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Djati Waluyo
Rabu, 30 September 2026 | 05.57 WIB

26.661 Bangunan Kopdes Merah Putih Rampung, Tapi Baru 1.081 yang Beroperasi

PROGRAM PUSAT: Aktivitas pembangunan Koperasi Merah Putih di Pacitan yang belum selesai hingga saat ini. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN) - Image

PROGRAM PUSAT: Aktivitas pembangunan Koperasi Merah Putih di Pacitan yang belum selesai hingga saat ini. (NUR CAHYONO/JAWA POS RADAR PACITAN)

JawaPos.com - Bangunan fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah rampung terbangun 26.661 unit. Akan tetapi, yang beroperasi baru 1.081 unit sejak diluncurkan pada 30 Mei 2026 lalu.

Jumlah 26.661 bangunan fisik kopdes yang rampung itu merupakan data PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)  per 29 September 2026.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan, angka tersebut merupakan jumlah pembangunan fisik Kopdes Merah Putih yang diselesaikan Agrinas Pangan. 

"Per hari ini, 26.661 (unit) yang sudah selesai 100 persen saya serahkan," kata Joao saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).

Data tersebut merujuk pada penyelesaian pembangunan fisik bangunan koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP) yang menjadi tanggung jawab Agrinas Pangan. Setelah bangunan selesai, Agrinas Pangan  melaporkan pekerjaan tersebut agar bisa masuk untuk tahapan berikutnya.

"Nih rumahnya sudah selesai. Sudah selesai saya kerja," sambung Joao.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sementara 1.081 unit kopdes yang sudah diresmikan beroperasi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei lalu telah membukukan transaksi yang diklaim mencapai Rp 31 miliar. "Kalau nggak salah transaksi hari ini Rp 31 miliar," ujarnya. Dari Rp 31 miliar itu belum diketahui nilai keuntungannya.

Lantas bagaimana dengan kopdes lain yang sudah 100 persen pembangunannya? Artinya terdapat 25.580 bangunan kopdes belum beroperasi. Mirisnya lagi, 25.580 bangunan kopdes belum beroperasi itu belum semuanya terverifikasi dan tervalidasi.

Editor: Ilham Safutra
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