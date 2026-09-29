Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 30 September 2026 | 01.13 WIB

Pemerintah Jamin Manajer Kopdes Merah Putih yang Mundur Tak Disanksi

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, mulai diposisikan sebagai simbol baru penguatan ekonomi kerakyatan. (Dok. Radar Solo) - Image

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, mulai diposisikan sebagai simbol baru penguatan ekonomi kerakyatan. (Dok. Radar Solo)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan tidak ada sanksi bagi manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri.

Zulhas mengatakan, sampai dengan saat ini jumlah manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri tidak banyak jika dibandingkan dengan total yang menerimanya.

Hal tersebut diungkapkan ketika dikonfirmasi mengenai sejumlah manajer Kopdes Merah Putih yang keberatan atas penempatan tidak sesuai domisili.

“Sedikit, satu-dua lah (yang mundur). Enggak ada (sanksi),” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, hanya sedikit manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri setelah melakukan rangkain proses.

“Enggak banyak (Yang mengundurkan diri). Sedikit. Ada itu yang kemarin prosesnya, enggak banyak,” ujar Ferry.

Selain itu, ia menjelaskan terdapat sekitar 1.900 manajer atau 11 persen dari total manajer Kopdes Merah Putih yang ditempatkan lintas provinsi.

Penempatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah daerah.

“Yang jumlahnya tadi disampaikan oleh Pak Menko, jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11 persen dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi,” jelas Ferry.

Ferry menjelaskan, penempatan lintas provinsi tersebut bukan dilakukan tanpa pertimbangan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lurah di DIJ Tolak Tanda Tangan Karena Aset Kopdes Belum Verval, Dirut Agrinas Sebut Masih Proses - Image
Berita Daerah

Lurah di DIJ Tolak Tanda Tangan Karena Aset Kopdes Belum Verval, Dirut Agrinas Sebut Masih Proses

Rabu, 30 September 2026 | 01.02 WIB

Menko Zulhas dan Para Pejabat Siap Jadi ‘Pramuniaga’ Kopdes Merah Putih Mulai 15 Oktober - Image
Nasional

Menko Zulhas dan Para Pejabat Siap Jadi ‘Pramuniaga’ Kopdes Merah Putih Mulai 15 Oktober

Rabu, 30 September 2026 | 00.11 WIB

Zulhas Minta Manajer Kopdes Merah Putih Terima Dulu Penempatan Jauh Agar Status PKWT Tidak Gugur - Image
Ekonomi

Zulhas Minta Manajer Kopdes Merah Putih Terima Dulu Penempatan Jauh Agar Status PKWT Tidak Gugur

Selasa, 29 September 2026 | 23.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore