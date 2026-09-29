Pemerintah Jamin Manajer Kopdes Merah Putih yang Mundur Tak Disanksi

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, mulai diposisikan sebagai simbol baru penguatan ekonomi kerakyatan. (Dok. Radar Solo)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan tidak ada sanksi bagi manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri.
Zulhas mengatakan, sampai dengan saat ini jumlah manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri tidak banyak jika dibandingkan dengan total yang menerimanya.
Hal tersebut diungkapkan ketika dikonfirmasi mengenai sejumlah manajer Kopdes Merah Putih yang keberatan atas penempatan tidak sesuai domisili.
“Sedikit, satu-dua lah (yang mundur). Enggak ada (sanksi),” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).
Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, hanya sedikit manajer Kopdes Merah Putih yang mengundurkan diri setelah melakukan rangkain proses.
“Enggak banyak (Yang mengundurkan diri). Sedikit. Ada itu yang kemarin prosesnya, enggak banyak,” ujar Ferry.
Selain itu, ia menjelaskan terdapat sekitar 1.900 manajer atau 11 persen dari total manajer Kopdes Merah Putih yang ditempatkan lintas provinsi.
Penempatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah daerah.
“Yang jumlahnya tadi disampaikan oleh Pak Menko, jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11 persen dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi,” jelas Ferry.
Ferry menjelaskan, penempatan lintas provinsi tersebut bukan dilakukan tanpa pertimbangan.
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