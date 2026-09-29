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Dimas Choirul
Rabu, 30 September 2026 | 01.02 WIB

Lurah di DIJ Tolak Tanda Tangan Karena Aset Kopdes Belum Verval, Dirut Agrinas Sebut Masih Proses

Ilustrasi Kopdes Merah Putih (Radar Malang) - Image

Ilustrasi Kopdes Merah Putih (Radar Malang)

JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menanggapi persoalan lurah di Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) yang disebut menolak menandatangani aset karena proses verifikasi dan validasi (verval) belum selesai.

"Ya itu kan hanya proses kan. Ya kalau barang belum lengkap mungkin dia belum tanda tangan. Tapi kalau udah lengkap ya tanda tangan," jelas Joao kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (29/9).

Sebelumnya diketahui, sejumlah lurah di DIJ menolak terburu-buru menandatangani serah terima aset Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Mereka khawatir, aset yang belum melalui verifikasi dan validasi (verval) justru membuat pemerintah kalurahan ikut menanggung persoalan jika ditemukan ketidaksesuaian di kemudian hari.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group) Lurah Gari, Wonosari Widodo mengatakan, sebagian lurah memilih tidak memberikan tanda pada kolom klasifikasi kesesuaian barang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Itu karena tidak memiliki keahlian teknis untuk memastikan apakah spesifikasi barang yang diterima telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Widodo, persoalan itu menjadi penting karena setelah BAST ditandatangani, tanggung jawab terhadap barang berpotensi melekat pada pemerintah kalurahan. Terlebih, masih terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan perbedaan nilai maupun volume antara pagu anggaran dan kondisi barang di lapangan.

Editor: Diar Candra
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