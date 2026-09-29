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Dimas Choirul
Rabu, 30 September 2026 | 02.52 WIB

Dirut Agrinas: 1.081 Kopdes Merah Putih Beroperasi, Total Transaksi Rp 31 Miliar

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi sejak 30 Mei 2026 mencapai 1.081 unit. Hingga saat ini, nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp 31 miliar.

Operasional tersebut telah berjalan sejak peresmian program oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei lalu.

"1.081 ini sudah berjalan dari mulai 30 Mei, peresmian oleh Presiden. Sekarang transaksi sampai hari ini Rp 31 miliar,” kata Joao di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9). 

Beroperasi Setiap Hari 

Joao mengatakan, operasional Kopdes Merah Putih akan beroperasi setiap hari untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ini nantinya menjadi tempat berkumpul dan melayani berbagai kepentingan masyarakat di desa dan kelurahan.

"Iya dong (beroperasi setiap hari). Karena dia kan fungsinya tempat berkumpulnya orang-orang untuk melayani kepentingan masyarakat di situ," ujar Joao.

Dia menambahkan, operasional Kopdes Merah Putih juga akan menerapkan sistem kerja bergiliran atau shift. Pengaturan jadwal kerja tersebut akan menjadi kewenangan pengurus masing-masing koperasi.

"Ada shift-nya. Nanti kan tinggal bagaimana pengurus Koperasi Desa itu mengatur shift-nya. Mereka yang punya," ujarnya.

Joao menegaskan, PT Agrinas Pangan Nusantara hanya bertugas menyiapkan sistem yang akan digunakan dalam operasional Kopdes Merah Putih. Sementara itu, teknis pengaturan jadwal kerja menjadi kewenangan pengurus koperasi.

"Kita kan cuma hanya menyiapkan sistem," ucapnya.

Editor: Edy Pramana
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