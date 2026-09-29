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Djati Waluyo
Rabu, 30 September 2026 | 00.51 WIB

Kopdes Merah Putih Bakal Buka Setiap Hari, Pengurus Atur Sistem Sif

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, menjadi sorotan warga di media sosial karena dibangun di kawasan perkebunan dan terlihat jauh dari permukiman. (Radar Pati) - Image

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, menjadi sorotan warga di media sosial karena dibangun di kawasan perkebunan dan terlihat jauh dari permukiman. (Radar Pati)

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, memastikan operasional Kopdes Merah Putih akan beroperasi setiap hari untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Joao mengatakan, Kopdes Merah Putih nantinya menjadi tempat berkumpul dan melayani berbagai kepentingan masyarakat di desa dan kelurahan.

"Karena dia kan fungsinya itu kan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melayani kepentingan masyarakat di situ," ujar Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).

Ia mengatakan, operasional Kopdes Merah Putih juga akan menerapkan sistem kerja bergiliran atau sif.

Pengaturan jadwal kerja tersebut akan menjadi kewenangan pengurus masing-masing koperasi.

"Ada sif-nya. Nanti kan tinggal bagaimana pengurus koperasi desa itu mengatur sif-nya kan. Kan mereka yang punya," ujarnya.

Joao menegaskan, PT Agrinas Pangan Nusantara hanya bertugas menyiapkan sistem yang akan digunakan dalam operasional Kopdes Merah Putih.

Sementara itu, teknis pengaturan jadwal kerja menjadi kewenangan pengurus koperasi. "Kita kan cuma hanya menyiapkan sistem," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, jam operasional Kopdes Merah Putih nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh pengurus dan manajer koperasi.

"Ya, ini nanti yang jam operasional entar dirapatin sama pengurus sama manajer," kata Ferry.

Editor: Bayu Putra
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