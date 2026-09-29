Isi Kekurangan SDM, 1.900 Manajer Kopdes Merah Putih Ditempatkan Lintas Provinsi

Ilustrasi bangunan Kopdes Merah Putih. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Tidak semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditempatkan di wilayah yang sesuai dengan domisilinya.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, sekitar 1.900 manajer atau 11 persen dari total manajer Kopdes Merah Putih ditempatkan lintas provinsi.
Penempatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah daerah.
“Yang jumlahnya tadi disampaikan oleh Pak Menko, jumlahnya kurang lebih 1.900 atau sekitar 11 persen dari manajer Kopdes yang ditempatkan lintas provinsi,” ujar Ferry dalam konferensi pers Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9).
Ferry menjelaskan, penempatan lintas provinsi tersebut bukan dilakukan tanpa pertimbangan.
Kebijakan itu semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah yang membutuhkan manajer Kopdes Merah Putih.
“Tapi pengertian penempatan lintas provinsi itu dimaksudkan semata-mata untuk mengisi kekurangan SDM di daerah-daerah yang perlu ada penempatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga tidak akan langsung mendiskualifikasi manajer yang telah ditempatkan meskipun bangunan koperasi di lokasi penugasannya belum selesai.
Kemenkop bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan mempertahankan status para manajer tersebut sambil menunggu pembangunan bangunan Kopdes Merah Putih selesai.
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Ia memastikan, pemerintah akan mencari solusi terhadap persoalan penempatan manajer yang belum memiliki bangunan koperasi di lokasi tugasnya.
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