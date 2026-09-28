Banyak Manajer Kopdes Merah Putih Dapat Penempatan Luar Domisili, Ini Penjelasan Kemenkop

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) buka suara terkait dengan banyaknya manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mendapatkan penempatan tidak sesuai domisili.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, mengatakan proses rekrutmen manajer sebelumnya tidak menggunakan pendekatan berbasis wilayah.

Kondisi tersebut membuat jumlah calon manajer di setiap wilayah tidak selalu sebanding dengan jumlah titik Kopdes Merah Putih yang tersedia.

“Karena memang pendekatan rekrutmennya kan bukan pendekatan wilayah ya,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, (28/9).

Ahmad mengatakan, hal tersebut terjadi karena terdapat wilayah yang memiliki jumlah calon manajer lebih banyak dibandingkan titik Kopdes Merah Putih yang tersedia.

Sebaliknya, terdapat wilayah dengan kesiapan titik koperasi yang cukup, tetapi jumlah calon manajer yang tersedia relatif terbatas.

Ia mengatakan, pemerintah maupun Agrinas akan mengutamakan penempatan manajer di wilayah setempat. Namun, apabila jumlah calon manajer yang lolos lebih banyak dibandingkan titik Kopdes Merah Putih yang tersedia di wilayah tersebut, sebagian manajer akan ditempatkan di wilayah lain yang membutuhkan tambahan calon manajer.

“Nah karenanya tetap kita orientasikan pertama penempatan pada wilayah setempat. Tapi manakala kemudian pada titik itu jumlah titiknya tidak lebih banyak dibanding jumlah peserta yang lolos, maka dia akan ditempatkan pada titik-titik lain di mana dia memerlukan, tidak cukup, jumlah pada calon manajer di titik itu,” ucapnya.

Ahmad mengatakan, sampai dengan sebanyak 85 persen dari manajer Kopdes Merah Putih sudah menyetujui penempatan yang telah ditetapkan.