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Selasa, 29 September 2026 | 20.17 WIB

Kinerja ESG di Atas Rata-Rata Sektor, Pegadaian Raih Empat KESGI Award 2026

PT Pegadaian (Persero) meraih empat penghargaan sekaligus dalam Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026. (Istimewa). - Image

PT Pegadaian (Persero) meraih empat penghargaan sekaligus dalam Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026. (Istimewa).

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mencatatkan capaian gemilang di bidang keberlanjutan dengan meraih empat penghargaan sekaligus dalam Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026.

Penghargaan diterima oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, dalam rangkaian Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis (17/09).

Pegadaian berhasil meraih penghargaan di seluruh kategori penilaian pada Sektor Inklusi Keuangan, mencakup kinerja ESG secara keseluruhan serta masing-masing pilar environmental, social, dan governance.

Penghargaan tersebut terdiri dari ESG Sektor Inklusi Keuangan, Pilar Lingkungan Sektor Inklusi Keuangan, Pilar Sosial Sektor Inklusi Keuangan, serta Pilar Tata Kelola Sektor Inklusi Keuangan.

Capaian Pegadaian sejalan dengan tren peningkatan kinerja ESG Pegadaian dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Dashboard KESGI, skor ESG Pegadaian menunjukkan peningkatan secara konsisten sepanjang periode 2021–2025 dan berada di atas rata-rata Sektor Inklusi Keuangan, dengan peningkatan yang semakin terlihat dalam dua tahun terakhir.

Eka Pebriansyah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan apresiasi atas konsistensi seluruh Insan Pegadaian dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di berbagai lini perusahaan.

“Empat penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja bersama seluruh Insan Pegadaian. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang kami bangun secara konsisten mulai memberikan hasil. Bagi kami, ESG harus semakin melekat dalam cara Pegadaian menjalankan bisnis, melayani masyarakat, mengelola dampak lingkungan, serta menjaga tata kelola perusahaan,” ujar Eka.

KESGI sendiri merupakan inisiatif Katadata Green yang menyediakan data, analisis, serta penilaian independen terhadap kinerja ESG perusahaan di Indonesia. Penilaian dilakukan secara sektoral untuk mempertimbangkan karakteristik serta isu keberlanjutan yang relevan pada masing-masing industri. 

KESGI Scoring memetakan kinerja perusahaan melalui skor ESG secara keseluruhan, skor pada masing-masing pilar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, serta sejumlah indikator tematik.

Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, Pegadaian terus memperkuat implementasi ESG melalui perluasan akses layanan keuangan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat, pengelolaan dampak lingkungan, serta penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko perusahaan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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