Dorong Budaya Menabung, Pegadaian Hadirkan Promo "GOLEMAS" dengan Diskon Rp50.000 per Transaksi Emas di Tring!

Bersamaan dengan semarak atmosfer pesta sepak bola Piala Dunia 2026, Pegadaian meluncurkan program promosi terbaru yang bertajuk "Saatnya Cetak Gol Pertamamu Bareng Pegadaian"./(Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian terus berupaya meningkatkan literasi keuangan dan minat investasi masyarakat melalui instrumen emas. Bersamaan dengan semarak atmosfer pesta sepak bola Piala Dunia 2026, Pegadaian meluncurkan program promosi terbaru yang bertajuk "Saatnya Cetak Gol Pertamamu Bareng Pegadaian". Program ini dikhususkan bagi nasabah yang ingin membuka maupun melakukan top up (saldo tambahan) Tabungan Emas.
Merujuk pada publikasi resmi perusahaan, program ini menawarkan keuntungan ekonomis berupa potongan harga bagi para nasabah. Melalui kode promo khusus GOLEMAS, masyarakat bisa menikmati fasilitas diskon hingga mencapai Rp50.000 untuk setiap transaksi penambahan ataupun pembukaan rekening tabungan berbasis logam mulia tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengamankan aset masa depan mereka dengan cara yang lebih hemat dan praktis.
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Syarat dan Ketentuan Umum Promo Tabungan Emas
Berlaku untuk transaksi Buka dan Top up Tabungan Emas
Diskon 2 % dari nilai transaksi, Maksimal hingga Rp 50.000,-
Maksimal 10 transaksi / nasabah selama periode promo
Berlaku di Tring!
Periode terbatas hingga 20 Juli 2026
Melalui sinergi di bawah Danantara Indonesia, PT Pegadaian memastikan seluruh produk layanannya aman dan tepercaya karena telah berizin serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum investasi ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai detail program, dapat langsung menghubungi Pegadaian Call Center di nomor 1500 569 atau mengakses laman resmi di www.pegadaian.co.id.
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