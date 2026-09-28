Volume Bongkar Muat IPC TPK Tembus 2,5 Juta TEUs hingga Agustus 2026

JawaPos.com - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat total volume bongkar muat sejak Januari hingga Agustus 2026 sebanyak 2.510.561 TEUs.

Angka itu naik 8,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.316.744 TEUs.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan menyatakan, capaian ini mempertegas komitmen perseroan dalam menjaga keandalan layanan bongkar muat.

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"Sekaligus mendorong efisiensi rantai pasok logistik nasional secara berkelanjutan," papar Daniel.

Khusus pada Agustus 2026, lanjut dia, IPC TPK membukukan arus petikemas sebanyak 339.359 TEUs.

Angka tersebut mencatatkan kenaikan 10,3 persen jika dibandingkan dengan capaian Agustus 2025 yakni 307.559 TEUs.

Daniel Setiawan menegaskan, pencapaian ini merupakan hasil dari langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan.

"Kami terus berfokus pada optimalisasi fasilitas terminal demi memberikan pelayanan terbaik, efisien, dan tepat waktu bagi seluruh mitra bisnis dan lini pelayaran," ungkap Daniel.