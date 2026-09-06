Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 18.03 WIB

Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Tetap Normal di Tengah Erupsi Anak Krakatau

Ilustrasi Pelabuhan Bakauheni Lampung. (ASDP) - Image

Ilustrasi Pelabuhan Bakauheni Lampung. (ASDP)

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo), memastikan aktivitas operasional sejumlah pelabuhan yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga Minggu (6/9) pagi masih berjalan normal.

Regional Division Head Operasi Pelindo Regional 2 Wasistianto mengatakan, kondisi tersebut terutama terpantau di Pelabuhan Regional 2 Cabang Panjang, Cabang Banten, dan Cabang Tanjung Priok.

“Cabang Banten, Cabang Panjang, dan Tanjung Priok yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau masih tetap beraktivitas normal,” ujar Wasis kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Wasis mengatakan, hingga saat ini aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum mengganggu operasional di ketiga cabang pelabuhan tersebut.

Meski demikian, Pelindo tetap meningkatkan kewaspadaan dan menyampaikan informasi antisipasi kepada para pengguna jasa.

“Tetap waspada kemungkinan eskalasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau,” lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, Pelindo mengintruksikan kepada pekerja di area pelabuhan untuk menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan debu vulkanik.

Selain itu, Pelindo juga mengantisipasi dampak debu terhadap kelancaran operasional, baik terhadap kapal, peralatan, maupun muatan.

"Para pekerja agar menggunakan masker dan diantisipasi efek gangguan debu terhadap gangguan operasional, baik terhadap kapal, alat maupun cargonya," ucapnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunung Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Perketat Patroli dan Larang Aktivitas dalam Radius 3 Km - Image
Nasional

Gunung Anak Krakatau Siaga, Polda Lampung Perketat Patroli dan Larang Aktivitas dalam Radius 3 Km

Minggu, 6 September 2026 | 17.51 WIB

Abu Vulkanik Anak Krakatau Sampai ke Parung Panjang, Warga Keluhkan Debu Lebih Kasar - Image
Jabodetabek

Abu Vulkanik Anak Krakatau Sampai ke Parung Panjang, Warga Keluhkan Debu Lebih Kasar

Minggu, 6 September 2026 | 17.41 WIB

Ancaman Abu Vulkanik Krakatau, Dishub DKI Pangkas Durasi CFD Minggu Ini - Image
Jabodetabek

Ancaman Abu Vulkanik Krakatau, Dishub DKI Pangkas Durasi CFD Minggu Ini

Minggu, 6 September 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore