Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Tetap Normal di Tengah Erupsi Anak Krakatau

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo), memastikan aktivitas operasional sejumlah pelabuhan yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga Minggu (6/9) pagi masih berjalan normal.

Regional Division Head Operasi Pelindo Regional 2 Wasistianto mengatakan, kondisi tersebut terutama terpantau di Pelabuhan Regional 2 Cabang Panjang, Cabang Banten, dan Cabang Tanjung Priok.

“Cabang Banten, Cabang Panjang, dan Tanjung Priok yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau masih tetap beraktivitas normal,” ujar Wasis kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Wasis mengatakan, hingga saat ini aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau belum mengganggu operasional di ketiga cabang pelabuhan tersebut.

Meski demikian, Pelindo tetap meningkatkan kewaspadaan dan menyampaikan informasi antisipasi kepada para pengguna jasa.

“Tetap waspada kemungkinan eskalasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau,” lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, Pelindo mengintruksikan kepada pekerja di area pelabuhan untuk menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan debu vulkanik.

Selain itu, Pelindo juga mengantisipasi dampak debu terhadap kelancaran operasional, baik terhadap kapal, peralatan, maupun muatan.