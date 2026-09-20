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Minggu, 20 September 2026 | 23.00 WIB

Cegah Data Penumpang Fiktif, Pelabuhan Gresik Integrasikan Sistem Tiket

Petugas memeriksa tiket penumpang kapal di Pelabuhan Gresik. (Pelindo) - Image

Petugas memeriksa tiket penumpang kapal di Pelabuhan Gresik. (Pelindo)

JawaPos.com - PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Branch Gresik mengintegrasikan sistem tiket penumpang milik perusahaan pelayaran PT Sakti Inti Makmur agar terhubung dengan SeaPass, sistem layanan penumpang andalan Pelindo, di Terminal Penumpang Pelabuhan Gresik.

Integrasi ini bertujuan untuk mengunci keakuratan data manifest penumpang. Dengan sistem ini, data yang dikelola oleh perusahaan pelayaran, pengelola terminal, maupun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dipastikan sinkron dan tidak ada selisih. 

 
Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik, Sutopo membeberkan, validitas data manifest merupakan elemen paling vital dalam operasional pelabuhan. 

 
"Kami mendorong agar seluruh pelayaran penumpang ke depan dapat terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, data penumpang menjadi lebih akurat dan pelayanan di terminal bisa semakin mudah, cepat, dan efektif," ujar Sutopo melalui siaran tertulisnya, Minggu (20/9).

Sutopo menegaskan, sinkronisasi data ini akan menutup rapat potensi perbedaan informasi terkait siapa saja penumpang yang benar-benar naik ke atas kapal. 

 
"Yang ingin kami bangun bukan hanya sistem yang terhubung, tetapi juga proses pelayanan yang lebih tertib," jelas Sutopo. 

 
Lebih jauh, Sutopo menegaskan, keakuratan data penumpang memiliki fungsi strategis yang tidak bisa ditawar, terutama saat menghadapi kondisi gawat darurat. 

 
"Manifest bukan hanya persoalan administrasi. Data penumpang juga berkaitan dengan keselamatan. Ketika terjadi kondisi darurat, data yang akurat akan sangat membantu proses identifikasi dan koordinasi," ujarnya. 

 
Digitalisasi tiket ke SeaPass ini otomatis memangkas birokrasi yang panjang dan mencegah duplikasi pekerjaan petugas pendataan di lapangan. Informasi yang terhubung antarsistem membuat proses verifikasi tiket menjadi jauh lebih sederhana tanpa harus melewati tahapan manual yang memakan waktu. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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