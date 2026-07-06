Isi Liburan dengan Edukasi, Pelindo Terminal Petikemas Kenalkan Dunia Pelabuhan Lewat Port Playground Experience

JawaPos.com - Sebanyak 50 siswa SD hingga SMP se-Jawa Timur mengikuti Portground, acara edukasi tentang dunia pelabuhan yang dikemas dengan menyenangkan lewat games, sharing, dan visit dermaga. Agenda itu dilangsungkan Senin, (6/7) di kantor Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Sebelumnya, PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelindo TPK) membuka pendaftaran secara online. Hampir 500 siswa mendaftar, tersa­ring 50 siswa yang mengikuti Portground Volume 1 tersebut. Hal itu menjadi cerminan bahwa kegiatan yang kali pertama dilangsungkan itu sukses meraih atensi para siswa.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas R.M. Widyaswendra mengatakan, Portground menjadi sarana pengenalan bagi anak-anak usia SD dan SMP untuk jauh lebih mengerti tentang pelabuhan. Baik tentang sistem kerja di pelabuhan atau pengetahuan Pelindo secara keseluruhan.

Di momen itu, PT Pelindo Terminal Petikemas juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya untuk memberikan edukasi interaktif.

’’Disela liburan, anak-anak bisa mengisi dengan kegiatan edukatif dan bermanfaat. Tak hanya diberikan materi di satu tempat, mereka juga diajak visit ke dermaga untuk melihat secara langsung proses bongkar muat atau kegiatan lain,” ujar Wendra. Diharapkannya, lewat Portground, anak-anak mendapatkan manfaat positif. Terlebih, mereka adalah generasi muda yang bakal menjadi pemimpin masa depan negara. Dia juga memberikan dorongan pada para siswa untuk mengobarkan api cita-cita, tak boleh padam. Sebab cita-cita itu yang bakal menuntun mereka ke keberhasilan sesuai bidang yang ditekuninya.

’’Kalian adalah masa depan Indonesia. Ke depan, lewat pengetahuan yang didapat hari ini dan hari-hari lain, pimpinlah negara kita menjadi negara yang besar,” pungkas Wendra. Wendra juga sempat membagikan berbagai hadiah untuk para siswa lewat tanya-jawab. Mereka juga ditantang menyelesaikan puzzle rute petikemas. Kelompok yang menang, mendapatkan hadiah berupa alat sekolah. Adanya games, sesi tanya-jawab, ice breaking, dan penyampaian materi yang menarik itu membuat peserta betah mengikuti kegiatan tersebut.

’’Kami melihat tingginya antusiasme para siswa dalam acara ini. Ini akan jadi evaluasi kami. Jika memang

atensi ini terus meningkat, kami akan agendakan Portground volume selanjutnya dan menjadi agenda reguler kami,” papar Wendra.

Sebanyak 50 siswa SD hingga SMP se-Jawa Timur mengikuti Portground, acara edukasi tentang dunia pelabuhan yang dikemas dengan menyenangkan lewat games, sharing, dan visit dermaga. (Istimewa).

Antusiasme itu juga tampak saat mereka diajak ke visit ke port atau dermaga. Salah satu pesertanya yakni Alexandreina Meysha Farzanah dari SMP Al-Azhar 54 Surabaya. Alexa sempat menjawab beberapa kuis dan memenangkan games. ’’Kebetulan aku memang suka mencari tahu banyak hal.

Di acara ini, happy banget karena mendapatkan wawasan baru dengan cara fun. Dan bangga bisa menjadi bagian dari siswa terpilih yang mendapatkan materi dari PT Pelindo Petikemas Surabaya, BNN, dan BPBD,” tutur Alexa.