Menkop Targetkan Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Rampung 25 September

Ilustrasi bangunan Kopdes Merah Putih. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dapat dilakukan secepatnya. Atau paling lambat pada 25 September mendatang.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan proses penempatan manajer dapat dilakukan setelah tahapan verifikasi dan validasi (verval) selesai. Proses tersebut kemudian dievaluasi secara paralel bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita bisa asumsinya itu sudah ada selesai verifikasi validasi, setelah itu selesai dievaluasi secara paralel dengan BPKP dan kemudian dilaksanakan berita acara serah terima. Jadi asumsi per tanggal 25 sebenarnya proses penempatan (manager) atau deploy ini bisa dilakukan oleh PT Agrinas," kata Ferry dalam rapat bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang diunggah di instagram @ferry.juliantono dikutip Kamis (17/9).
Ferry sebelumnya menyebut percepatan penempatan manajer menjadi salah satu hal yang perlu segera dituntaskan. Ia menargetkan proses tersebut tidak melewati 25 September."Target percepatan penempatan manajer juga diharapkan bisa paling lambat tanggal 25 September juga nih, Pak," ujar Ferry.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan proses penentuan manajer harus dilakukan secara terkoordinasi. Menurut dia, penentuan sumber daya manusia untuk mengisi posisi tersebut nantinya diserahkan kepada PT Agrinas Pangan.
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Jawa Pos
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