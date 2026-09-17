Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 17 September 2026 | 17.53 WIB

Menkop Targetkan Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Rampung 25 September

Ilustrasi bangunan Kopdes Merah Putih. (dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi bangunan Kopdes Merah Putih. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dapat dilakukan secepatnya. Atau paling lambat pada 25 September mendatang.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan proses penempatan manajer dapat dilakukan setelah tahapan verifikasi dan validasi (verval) selesai. Proses tersebut kemudian dievaluasi secara paralel bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita bisa asumsinya itu sudah ada selesai verifikasi validasi, setelah itu selesai dievaluasi secara paralel dengan BPKP dan kemudian dilaksanakan berita acara serah terima. Jadi asumsi per tanggal 25 sebenarnya proses penempatan (manager) atau deploy ini bisa dilakukan oleh PT Agrinas," kata Ferry dalam rapat bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang diunggah di instagram @ferry.juliantono dikutip Kamis (17/9).

Ferry sebelumnya menyebut percepatan penempatan manajer menjadi salah satu hal yang perlu segera dituntaskan. Ia menargetkan proses tersebut tidak melewati 25 September."Target percepatan penempatan manajer juga diharapkan bisa paling lambat tanggal 25 September juga nih, Pak," ujar Ferry.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan proses penentuan manajer harus dilakukan secara terkoordinasi. Menurut dia, penentuan sumber daya manusia untuk mengisi posisi tersebut nantinya diserahkan kepada PT Agrinas Pangan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Para Lurah di Jogja Tolak Serah Terima Aset Kopdes, Berikut Alasannya - Image
Berita Daerah

Para Lurah di Jogja Tolak Serah Terima Aset Kopdes, Berikut Alasannya

Kamis, 17 September 2026 | 15.58 WIB

Dirut Agrinas Geram Manajer Kopdes Merah Putih Tak Kunjung Ditempatkan, Apa Kendalanya? - Image
Bisnis

Dirut Agrinas Geram Manajer Kopdes Merah Putih Tak Kunjung Ditempatkan, Apa Kendalanya?

Selasa, 15 September 2026 | 13.58 WIB

Viral Gaji Manajer Kopdes Merah Putih di Musi Banyuasin Rp 7,8 Juta, Batal Rp 16 Juta - Image
Ternyata Hoax

Viral Gaji Manajer Kopdes Merah Putih di Musi Banyuasin Rp 7,8 Juta, Batal Rp 16 Juta

Kamis, 13 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore