Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih Sudah Tersedia, Calon Bisa Cek SIMKOPDES

ilustrasi ribuan pelamar kerja untuk posisi manajer koperasi desa merah putih. (AI)
JawaPos.com – Informasi penempatan Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini sudah tersedia.
PT Agrinas Pangan Nusantara meminta para calon manager segera mengecek informasi tersebut melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES).
Informasi itu disampaikan Agrinas Pangan melalui akun Instagram resminya, Jumat (25/9) malam.
Para calon manajer diminta memeriksa akun masing-masing untuk mengetahui penempatan sekaligus mengikuti tahapan administrasi selanjutnya.
“Informasi penempatan Manager Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah tersedia dan dapat diakses melalui SIMKOPDES,” tulis Agrinas Pangan dalam unggahannya, dikutip Sabtu (26/9).
Agrinas Pangan juga mengingatkan calon manager agar memantau informasi mengenai jadwal mulai bertugas, proses administrasi, serta arahan lanjutan yang disampaikan melalui SIMKOPDES.
Selain itu, calon manajer diminta memastikan data diri dan nomor handphone yang tercantum dalam sistem sudah sesuai dan masih aktif.
“Jangan sampai melewatkan informasi maupun batas waktu yang telah ditentukan untuk proses konfirmasi penempatan,” lanjut Agrinas Pangan.
Calon manajer juga diminta mengikuti seluruh arahan yang disampaikan melalui SIMKOPDES maupun kanal komunikasi resmi.
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