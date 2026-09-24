Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Jumat, 25 September 2026 | 04.32 WIB

Tumbuh 11,82 persen, Industri Furnitur Indonesia Masih Hadapi Tantangan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/(Istimewa). - Image

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/(Istimewa).

JawaPos.com – Industri furnitur Indonesia tumbuh 11,82 persen pada kuartal II-2026, dan mencatat surplus sejak 2021. Meski naik, penguatan daya saing industri ini masih menjadi tantangan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi tersebut masih menyimpan ruang ekspansi ekspor, terutama di Amerika Serikat baru mencapai 0,77 persen.

"Indonesia penghasil lebih dari 80 persen rotan dunia, peluang untuk naik kelas dari peringkat ke-25 eksportir furniture dunia masih sangat terbuka,” kata Airlangga saat pembukaan International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia) dan IFFINA+ di NICE, PIK 2, Jakarta, lewat video conference, Kamis (24/9).

Menurut dia, tantangan sekaligus peluang tersebut perlu dijawab dengan penguatan struktur industri nasional.

Pasalnya, sektor furnitur Indonesia masih didominasi industri kecil dan menengah (IKM) yang mencapai 99,79 persen dari total unit usaha.

“Pemerintah hadir dengan dukungan konkret berupa insentif fiskal, akses pembiayaan padat karya, restrukturisasi mesin, hingga penguatan SVLK untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, penguatan daya saing industri juga menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, pameran seperti IFFINA+ dapat menjadi sarana memperluas akses pasar sekaligus mempertemukan pelaku industri dengan pembeli internasional.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Dedy Rochimat mengatakan, peningkatan daya saing furnitur tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Industri membutuhkan ekosistem yang terhubung mulai dari bahan baku, efisiensi produksi, teknologi, desain, logistik, hingga akses pasar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kadar Nikel Makin Rendah, Industri Smelter Indonesia Hadapi Tantangan Baru - Image
Ekonomi

Kadar Nikel Makin Rendah, Industri Smelter Indonesia Hadapi Tantangan Baru

Selasa, 22 September 2026 | 15.43 WIB

Soal Pajak dan Cukai, Serikat Pekerja Minta Suahasil Perhatikan Kelangsungan Usaha - Image
Ekonomi

Soal Pajak dan Cukai, Serikat Pekerja Minta Suahasil Perhatikan Kelangsungan Usaha

Minggu, 20 September 2026 | 05.33 WIB

Robot Humanoid Mulai Masuk ke Kehidupan Sehari-hari, dari Cuci Baju hingga Backflip di IFA 2026 - Image
Teknologi

Robot Humanoid Mulai Masuk ke Kehidupan Sehari-hari, dari Cuci Baju hingga Backflip di IFA 2026

Jumat, 11 September 2026 | 05.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore