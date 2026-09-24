Tumbuh 11,82 persen, Industri Furnitur Indonesia Masih Hadapi Tantangan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/(Istimewa).
JawaPos.com – Industri furnitur Indonesia tumbuh 11,82 persen pada kuartal II-2026, dan mencatat surplus sejak 2021. Meski naik, penguatan daya saing industri ini masih menjadi tantangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi tersebut masih menyimpan ruang ekspansi ekspor, terutama di Amerika Serikat baru mencapai 0,77 persen.
"Indonesia penghasil lebih dari 80 persen rotan dunia, peluang untuk naik kelas dari peringkat ke-25 eksportir furniture dunia masih sangat terbuka,” kata Airlangga saat pembukaan International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia) dan IFFINA+ di NICE, PIK 2, Jakarta, lewat video conference, Kamis (24/9).
Menurut dia, tantangan sekaligus peluang tersebut perlu dijawab dengan penguatan struktur industri nasional.
Pasalnya, sektor furnitur Indonesia masih didominasi industri kecil dan menengah (IKM) yang mencapai 99,79 persen dari total unit usaha.
“Pemerintah hadir dengan dukungan konkret berupa insentif fiskal, akses pembiayaan padat karya, restrukturisasi mesin, hingga penguatan SVLK untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, penguatan daya saing industri juga menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, pameran seperti IFFINA+ dapat menjadi sarana memperluas akses pasar sekaligus mempertemukan pelaku industri dengan pembeli internasional.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Dedy Rochimat mengatakan, peningkatan daya saing furnitur tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
Industri membutuhkan ekosistem yang terhubung mulai dari bahan baku, efisiensi produksi, teknologi, desain, logistik, hingga akses pasar.
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