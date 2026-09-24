BI Terbitkan Rupiah Seri Baru Tanda Tangan Pejabat Lama, Gubernur BI: Sesuai Tahapan Rutin

JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan rupiah dengan tandatangan Gubernur BI periode 2018-2026 Perry Wajiyo dan Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa masih akan cetak ulang.

Ia mengatakan, pencetakan uang kartal dengan tandatangan kedua pimpinan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pencetakan rutin yang dilakukan bank sentral.

"Hari ini, kalau enggak salah, hari ini terbit yang seri baru, tanda tangan dari Pak Menteri Keuangan yang lama dan Bapak Gubernur juga yang sebelumnya. Jadi hari ini keluar, hari ini atau beberapa hari yang lalu, tapi itu sudah ada,” ujar Destry dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Kamis (24/9).

Destry mengatakan, pencetakan uang Rupiah dengan tanda tangan pejabat sebelumnya merupakan hal yang rutin dilakukan BI dan tidak berkaitan dengan pergantian pejabat.

Menurutnya, pencetakan uang kartal tidak dilakukan sekaligus pada awal atau akhir tahun, melainkan melalui sejumlah tahapan sesuai dengan kebutuhan uang beredar.

"Ya, jadi itu hal yang biasa. Sebenarnya bukan cetak uang ya, memang itu tugas kami, kan harus selalu tiap tahun itu ada masanya. Jadi nyetak tuh enggak langsung jebret gitu di awal tahun atau di akhir tahun, enggak, tapi ada tahapan-tahapannya," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap uang kartal masih ada, terutama bagi masyarakat di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan transaksi digital.

Destry mengatakan, sebelum melakukan percetakan uang BI terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah untuk menentukan kebutuhan uang beredar dalam satu periode.