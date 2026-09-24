BI Sebut Perburuan Uang Kertas TTD Purbaya Fenomena Normal Pehobi Numismatik

Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
JawaPos.com - Bank Indonesia (BI), menilai fenomena perburuan uang kertas rupiah yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan bagian dari hobi sebagian masyarakat Indonesia.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, mengatakan tren perburuan uang tersebut sebagai bagian dari hobi mengoleksi uang atau yang lazim dikenal dengan istilah numismatik.
“Fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat, kami memahami bahwa ini yang disebut dengan numismatic," ujar Ricky dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/9).
Ricky mengatakan, numismatik adalah bahwa masyarakat itu memiliki minat untuk mengkoleksi uang rupiah.
Ia menjelaskan, ada beberapa alasan masyarakat untuk mengoleksi uang, mulai dari tahun emisi, kesamaan tahun cetak dengan tahun lahir, desain, nomor seri, maupun tanda tangan pejabat yang tercantum
Dengan adanya fenomena tersebut, BI memastikan tidak akan melarang masyarakat untuk mengoleksi uang rupiah.
Ricky mengingatkan bahwa secara fungsi ekonomi dan hukum, nilai tukar uang tersebut saat digunakan untuk berbelanja atau bertransaksi sehari-hari tidak mengalami perubahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022