Motif Mozaik Tanpa Ribet, Kenali Cara Memakainya agar Interior Rumah Tak Terlihat Berlebihan

JawaPos.com - Motif mozaik menjadi pilihan untuk menambahkan aksen pada interior rumah.

Namun, penggunaan pola yang cukup kuat perlu disesuaikan dengan area dan komposisi ruang agar kehadirannya tidak membuat tampilan interior terasa terlalu ramai.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan motif mozaik hanya pada bidang tertentu.

Backsplash dapur, dinding kamar mandi, atau sudut ruangan dapat dimanfaatkan sebagai area aksen sehingga motif tetap terlihat menonjol tanpa mendominasi keseluruhan ruang.

“Mozaik tidak harus memenuhi seluruh bidang untuk memberikan karakter pada ruang. Justru dengan menempatkannya pada area tertentu, seperti backsplash dapur atau aksen dinding kamar mandi, motif mozaik dapat menjadi focal point,” ungkap Jali Wijaya, Direktur Marketing PT Platinum Ceramics Industry di Jakarta, dikutip Kamis (24/9).

Selain menentukan area pemasangan, pemilihan warna juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Warna dan pola pada keramik dapat memengaruhi kesan yang muncul dalam sebuah ruangan sehingga penggunaannya perlu diselaraskan dengan konsep interior yang sudah ada.

Salah satunya yakni Asia Tile, di bawah naungan PT Platinum Ceramics Industry, yang memiliki keramik bermotif mozaik dalam ukuran 25×40 cm.