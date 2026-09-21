Purbaya-Perry Tak Lagi Menjabat, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangannya Masih Tetap Berlaku

JawaPos.com - Pergantian pejabat tidak serta-merta membuat tanda tangan yang tercantum pada uang Rupiah ikut berubah.

Hal tersebut terlihat pada uang Tahun Cetak 2026 yang masih memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Salah satunya terdapat pada pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022. Uang tersebut beredar dengan kombinasi tanda tangan Purbaya dan Perry, meskipun keduanya kini sudah tidak lagi menjabat pada posisi yang tercantum dalam uang tersebut.

Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025. Namun, posisinya kemudian digantikan Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Sementara itu, Perry Warjiyo sebelumnya menjabat sebagai Gubernur BI untuk periode 2023-2028. Namun, pada 2 September 2026, Destry Damayanti dilantik sebagai Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2026.

Meski terdapat tanda tangan pejabat yang sudah berganti, uang tersebut tetap merupakan Rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Artinya, pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak secara otomatis membuat uang yang telah beredar menjadi tidak berlaku. Uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry tetap dapat digunakan untuk transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan posisi kedua pejabat tersebut kemudian membuat uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry menjadi perhatian di kalangan penggemar numismatik.

Sejumlah warganet bahkan membagikan pengalaman menemukan pecahan Rp 100.000 dengan tanda tangan Purbaya. Salah satunya akun @finnasm yang mengaku senang setelah menemukan uang tersebut.