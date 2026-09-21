Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 22 September 2026 | 01.18 WIB

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

Pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). (Threads @christopherkeju) - Image

Pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). (Threads @christopherkeju)

JawaPos.com - Uang Rupiah Tahun Cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan mulai menjadi perhatian kolektor. 

Salah satunya pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Uang dengan kombinasi tanda tangan tersebut ditemukan beredar pada September 2026. Kemunculannya menarik perhatian karena Purbaya dan Perry kini sudah tidak lagi menjabat pada posisi yang tercantum dalam uang tersebut.

Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sebelum digantikan Suahasil Nazara pada September 2026. Sementara itu, Perry Warjiyo juga telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada 2026.

Kondisi tersebut membuat uang dengan tanda tangan Purbaya-Perry mulai diburu penggemar numismatik. Bagi kolektor, uang tersebut dapat menjadi salah satu variasi tanda tangan pejabat yang menarik untuk disimpan.

Perhatian terhadap uang tersebut juga terlihat dari sejumlah unggahan warganet di Threads. Salah satunya akun @finnasm yang mengaku senang setelah menemukan uang pecahan Rp100.000 dengan tanda tangan dua pejabat tersebut.

“Yeayy punya 1 uang lembar 100rb yang ada ttd (tanda tangan) Pak Purbaya. Kemarin nyari-nyari aku,” tulis @finnasm, dikutip Senin (21/9).

Hal berbeda diungkapkan akun @christopherkeju yang mengajak warganet memeriksa dompet masing-masing untuk memastikan apakah memiliki uang dengan tanda tangan Purbaya.

“Cek dompet kalian, barangkali lagi megang uang Rupiah tanda tangannya Purbaya. Bisa jadi bakal jadi barang kolektor tuh, tahun ini udah ganti lagi tanda tangannya,” tulisnya.

Sementara itu, akun @sfalahn mengaku ikut memeriksa uang miliknya setelah ramai unggahan warganet mengenai uang bertanda tangan Purbaya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkeu Suahasil Nyatakan Utang BLBI Lunas - Image
Ekonomi

Menkeu Suahasil Nyatakan Utang BLBI Lunas

Senin, 21 September 2026 | 16.56 WIB

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri - Image
Ekonomi

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Minggu, 20 September 2026 | 18.04 WIB

Temukan 'Nama Ajaib' Tanpa Asesmen dalam Rotasi Pejabat Kemenkeu, Dirjen Pajak Buka Suara - Image
Ekonomi

Temukan 'Nama Ajaib' Tanpa Asesmen dalam Rotasi Pejabat Kemenkeu, Dirjen Pajak Buka Suara

Jumat, 18 September 2026 | 00.38 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore