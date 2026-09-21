Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

JawaPos.com - Uang Rupiah Tahun Cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan mulai menjadi perhatian kolektor.

Salah satunya pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi (TE) 2022 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Uang dengan kombinasi tanda tangan tersebut ditemukan beredar pada September 2026. Kemunculannya menarik perhatian karena Purbaya dan Perry kini sudah tidak lagi menjabat pada posisi yang tercantum dalam uang tersebut.

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Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sebelum digantikan Suahasil Nazara pada September 2026. Sementara itu, Perry Warjiyo juga telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada 2026.

Kondisi tersebut membuat uang dengan tanda tangan Purbaya-Perry mulai diburu penggemar numismatik. Bagi kolektor, uang tersebut dapat menjadi salah satu variasi tanda tangan pejabat yang menarik untuk disimpan.

Perhatian terhadap uang tersebut juga terlihat dari sejumlah unggahan warganet di Threads. Salah satunya akun @finnasm yang mengaku senang setelah menemukan uang pecahan Rp100.000 dengan tanda tangan dua pejabat tersebut.

“Yeayy punya 1 uang lembar 100rb yang ada ttd (tanda tangan) Pak Purbaya. Kemarin nyari-nyari aku,” tulis @finnasm, dikutip Senin (21/9).

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Hal berbeda diungkapkan akun @christopherkeju yang mengajak warganet memeriksa dompet masing-masing untuk memastikan apakah memiliki uang dengan tanda tangan Purbaya.

“Cek dompet kalian, barangkali lagi megang uang Rupiah tanda tangannya Purbaya. Bisa jadi bakal jadi barang kolektor tuh, tahun ini udah ganti lagi tanda tangannya,” tulisnya.