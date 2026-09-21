Menkeu Suahasil Instruksikan Pejabat Baru DJP Pahami Karakter Wajib Pajak

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara resmi menetapkan lima pejabat eselon II dan eselon III baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Suahasil meminta pejabat yang baru dilantik dapat membaca kondisi ekonomi Indonesia dengan memahami karakter wajib pajak dan membuat keputusan tepat di perpajakan.

"Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," ujar Suahasil dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (21/9).

Suahasil mengatakan pendapatan dari sektor perpajakan sangatlah penting untuk keberlangsungan negara Indonesia. Maka dari itu, ia meminta pejabat DJP baru untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.

"Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," ujarnya.