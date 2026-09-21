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Djati Waluyo
Senin, 21 September 2026 | 19.14 WIB

Menkeu Suahasil Instruksikan Pejabat Baru DJP Pahami Karakter Wajib Pajak

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres) - Image

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara resmi menetapkan lima pejabat eselon II dan eselon III baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Suahasil meminta pejabat yang baru dilantik dapat membaca kondisi ekonomi Indonesia dengan memahami karakter wajib pajak dan membuat keputusan tepat di perpajakan.

"Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," ujar Suahasil dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (21/9).

Suahasil mengatakan pendapatan dari sektor perpajakan sangatlah penting untuk keberlangsungan negara Indonesia. Maka dari itu, ia meminta pejabat DJP baru untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.

"Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain pejabat DJP, Suahasil juga melantik pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Ia berpesan agar petinggi itu mampu menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian.

Editor: Diar Candra
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