Demi Penyempurnaan, Suahasil Nazara Lantik 14 Pejabat Baru di Kemenkeu dan KSSK

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, melantik 14 pejabat di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Adapun 14 pejabat eselon II yang dilantik berasal dari 12 di lingkup Kemenkeu dan dua lainya untuk mengisi pos di KSSK.

Suahasil mengatakan pelantikan kali ini merupakan kelanjutan dari pengisian jabatan pimpinan pratama dan pejabat lainya di Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu terakhir.

“Kita ketahui beberapa waktu terakhir ada pelantikan. Pada saat itu ada yang belum sempat mengikuti pelantikan. Ada yang mungkin berhalangan,” ujar Suahasil dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9).

Suahasil mengatakan, pelantikan juga dilaksanakan setelah adanya usulan akan penyempurnaan atas pelantikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pejabat yang sudah dilantik sebelumnya tetap sah menjalankan tugas dan jabatanya masing-masing.

“Pada hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu,” ujarnya.

Berikut daftar 14 pejabat yang dilantik Suahasil:

1. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak